Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy devient officiel – Aucune chance pour la concurrence !

Les rumeurs sur la disparition de la série phare Exynos flottent depuis le milieu de 2022. Samsung a eu des problèmes avec l’Exynos 2200 et a poussé les téléphones Galaxy S22 équipés de Snapdragon 8 Gen1 vers plus de territoires que prévu. Après cela, des rumeurs pointant vers une série Samsung Galaxy S23 uniquement Snapdragon ont commencé à gagner du terrain.

La firme coréenne a fait profil bas, bien sûr, car elle n’était pas contente d’accepter l’inévitable. En novembre, Qualcomm a rompu le silence en confirmant tous les téléphones de la série Galaxy S23 avec le Snapdragon 8 Gen 2. Peu de temps après cette annonce, nous avons découvert qu’il ne s’agissait pas d’une simple version de SoC, mais d’une version spéciale. Aujourd’hui, le Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy est confirmé.

Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy à venir conquérir

Samsung et Qualcomm ont conclu un accord pour la série Galaxy S23. Cependant, la firme coréenne a assuré une version spécifique de la puce qui n’est pas disponible pour les autres marques.

Cet accord a donné vie à la « plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy ». Bien sûr, ce nom est une torture pour l’équipe marketing. En conséquence, le fabricant de Galaxy le tease maintenant en tant que « Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy ». Apparemment, c’était une fuite et pas exactement un teaser. Cette fuite est également accompagnée d’une série d’images promotionnelles qui révèlent un logo SD8 Gen 2 modifié.

Ces images seront utilisées à des fins de marketing. La campagne promotionnelle se concentrera probablement sur cette édition spéciale du processeur comme un appel à la concurrence. Les nouveaux produits phares du Galaxy S23 ne sont qu’à quelques jours de leur officialisation. Le 1er février, les nouveaux produits phares arriveront sur le marché et nous nous attendons à ce que plus de détails sur Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy apparaissent peu de temps après l’événement.

Samsung aura des avantages sur la concurrence

Comme nous l’avons dit, ce SoC particulier sera exclusif à Samsung. Pour l’instant, nous ne savons pas s’il s’agit d’une exclusivité temporaire ou permanente. Mais même s’il est vendu en exclusivité, nous pourrions le voir atteindre d’autres marques à la mi-2023. Certaines rumeurs indiquent que Samsung fabrique cette version et non TSMC. Si tel est le cas, alors ce sera vraiment exclusif. Mais si tout est question de fréquences CPU et GPU, alors un éventuel Snapdragon 8 Gen2+ correspondra ou dépassera probablement ce SoC.

La marque coréenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour vendre ce Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy comme un incontournable. Après tout, les nouveaux téléphones Galaxy S23 n’apportent pas beaucoup de nouveautés. Hormis le CPU, et un nouveau design pour les vanilla et Plus, l’appareil photo 200 MP semble être la seule grande nouveauté de la série. Selon les rumeurs, la marque s’en tiendra à ce partenariat pour la série Galaxy S24. D’ici 2025, la société pourrait lancer un nouveau chipset maison.

