Le produit phare du Samsung Galaxy S23 fera ses débuts avec le verre Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning a officiellement annoncé que Samsung Electronics utilisera Corning Gorilla Glass Victus 2. Le Corning Gorilla Glass Victus 2 est un nouveau type de verre pour écran de téléphone portable. Il est résistant et plus durable que Gorilla Glass Victus. Samsung utilisera ce nouveau verre Victus 2 dans sa nouvelle série phare Samsung Galaxy S23. Bien sûr, il est devenu courant pour Samsung de lancer de nouveaux écrans.

Le Corning Gorilla Glass Victus 2 est sorti en novembre de l’année dernière. Il utilise une nouvelle composition de verre, qui améliore la résistance aux chutes tout en conservant la même résistance aux rayures que Victus. Selon les rapports, la machine d’essai de 200 g équipée de verre Vicuts 2 peut résister à une chute libre d’une hauteur de 1 mètre sur une route en béton. Sur une route goudronnée légèrement plus molle, il peut résister à une chute libre d’une hauteur de 2 mètres.

« Les consommateurs d’aujourd’hui attendent des écrans de téléphone portable incassables. En toute honnêteté, depuis plus d’une décennie, Gorilla Glass répond aux besoins des utilisateurs de téléphones mobiles et établit la norme en matière de matériaux de boîtier robustes », a déclaré David Velasquez, vice-président et directeur général de Corning Gorilla Glass. Il ajoute « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec Samsung et de permettre à nos dernières innovations de figurer dans les derniers smartphones Galaxy de Samsung. »

« Nous nous engageons à intégrer la durabilité dans les cycles de vie de nos produits, en travaillant avec des partenaires partageant les mêmes idées comme Corning pour améliorer les performances tout en réduisant notre impact sur l’environnement », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice du marketing, Mobile Experience Business, chez Samsung. Électronique. Nos téléphones mobiles phares Galaxy de nouvelle génération sont les premiers appareils équipés du Gorilla Glass Victus 2 de Corning. Cela offre également une meilleure durabilité et une durabilité accrue.

Spéculations sur le Samsung Galaxy S23

Au cours des derniers mois, plusieurs rapports ont été publiés concernant le nouveau produit phare de Samsung, la série Galaxy S23. La société a travaillé sur cette série phare qui sera officiellement lancée dans quelques jours. Selon des rapports récents, la série Samsung Galaxy S23 apportera quelques changements subtils en termes de conception. Ces appareils utiliseront un trou de caméra avant plus petit, mais le cadre central sera plus grand. Cela indique que la ration d’affichage augmentera par rapport à la génération précédente.

En ce qui concerne les chiffres spécifiques, la version standard du Samsung Galaxy S23 aura une épaisseur identique sur trois côtés. Les parties gauche, droite et supérieure auront une épaisseur de 3,0 mm. Cependant, le menton sera plus épais de 0,2 mm avec un chiffre final de 3,2 mm. Le diamètre du trou de perforation est de 3,0 mm. En raison de l’épaisseur accrue du cadre central, la version Phantom Black de cet appareil peut avoir un cadre évidemment épais. La taille du cadre devrait être plus proche de celle du Galaxy A53/A54. Ainsi, la sensation générale de l’appareil sera également similaire. En dehors de ceux-ci, la série Galaxy S23 peut ne pas apporter de changements significatifs. Cependant, la conception du module de caméra arrière sera assez différente de la génération précédente.

Caractéristiques du Galaxy S23

Le smartphone Galaxy S23 standard est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,1 pouces. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1750 nits. Il utilise une batterie de 3900 mAh, qui est également livrée avec une charge rapide de 25 W. Avec une utilisation régulière, cet appareil peut durer une journée complète avec une utilisation régulière. La série Samsung Galaxy S23 est également équipée d’une version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2, avec un processeur cadencé à 3,36 GHz, ce qui est encore mieux que la version normale. Cet appareil sera également doté d’une fonctionnalité déjà présente dans les séries iPhone 14 et Huawei Mate 50, la fonction de communication par satellite. Cette série sortira officiellement le 1er février.