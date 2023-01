Comment changer les icônes d’application sur iPhone [iOS 16]

Fini le temps où il était impossible de personnaliser un iPhone. Cependant, les choses ont changé avec la sortie des widgets dans iOS 14. Avec iOS 14, les utilisateurs d’iPhone ont eu quelque chose à personnaliser, les gens ont commencé à partager de nouvelles configurations d’écran d’accueil sur Internet. Certains geeks sont allés plus loin et ont commencé à utiliser les applications de raccourci pour modifier les icônes des applications. Oui, vous pouvez complètement remanier l’écran d’accueil de votre iPhone en créant de superbes icônes personnalisées.

Si vous voulez savoir comment faire, alors vous êtes au bon endroit, voici un guide détaillé sur la façon de changer les icônes d’application sur iPhone.

iOS 14 a été l’une des plus grandes mises à jour pour l’iPhone en ce qui concerne la personnalisation de l’écran d’accueil. Plus tard, Apple a introduit iOS 15 avec la stabilité au lieu de nouvelles choses. L’année dernière, Apple a abandonné une autre mise à jour majeure des iPhones, Oui, je parle de l’iOS 16.

Avec iOS 16, Apple réorganise l’écran de verrouillage de l’iPhone en introduisant un certain nombre de fonctionnalités de personnalisation, notamment la possibilité de changer la police de l’horloge, l’introduction de fonds d’écran à effet de profondeur, la galerie de fonds d’écran, les widgets d’écran de verrouillage, etc. Cependant, il n’y a rien de nouveau pour l’écran d’accueil, au lieu de la nouvelle icône de recherche remplaçant les trois points placés au-dessus du dock.

Ainsi, vous pouvez toujours profiter de l’application Raccourcis pour créer des icônes personnalisées pour l’écran d’accueil de votre iPhone. Ce n’est pas la seule façon de changer les icônes sur l’iPhone, mais certaines applications thématiques tierces placeront les nouvelles icônes d’application sur votre écran d’accueil. Alors, jetons un coup d’œil aux deux façons que vous pouvez utiliser pour changer les icônes d’application sur votre iPhone.

Comment changer les icônes d’application sur iPhone à l’aide d’applications de raccourci

Raccourcis, une application stock disponible sur tous les iPhones prête à l’emploi, vous permet de changer facilement les icônes de l’application. Cependant, il ne remplacera pas l’icône de l’application fournie avec l’application ; il créera plutôt un raccourci pour l’application en utilisant une icône personnalisée. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin sur votre iPhone est l’application Raccourcis, si vous avez supprimé l’application Raccourcis de votre iPhone, vous pouvez l’installer librement depuis l’App Store.

Voici les étapes que vous pouvez suivre pour créer des raccourcis d’application avec des icônes personnalisées sur votre iPhone. Le processus de création du raccourci de chaque application peut prendre un certain temps, mais le résultat final est un écran d’accueil plus personnalisé.

Tout d’abord, ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Si l’application n’est pas disponible sur l’écran d’accueil de votre iPhone, recherchez « Raccourcis » dans la bibliothèque d’applications ou installez-la à partir du Magasin d’applications. Appuyez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’application Raccourcis.

Sur l’écran de configuration du raccourci, vous voyez un tas d’options et le nom du raccourci en haut de l’écran, appuyez sur le nom puis sélectionnez Renommer.

Maintenant appuyez sur Ajouter une action bouton. Sur la page suivante, vous verrez un certain nombre d’options de personnalisation, pour créer des raccourcis d’application, recherchez Ouvrir l’application, puis appuyez sur Ouvrir l’application option.

Sélectionnez la boîte d’application évanouie avec du texte bleu, placé à côté de l’Open. Vous verrez maintenant toutes les applications installées sur votre iPhone, sélectionnez l’application pour lequel vous souhaitez créer un raccourci d’icône personnalisé.

Appuyez sur l’icône d’information (un « i » dans un cercle) disponible en bas au centre, ou si vous voulez le faire plus tard, appuyez sur terminé. Sélectionnez Ajouter à l’écran d’accueil option.

Sur l’écran suivant, vous avez la possibilité de changer le nom du raccourci et de personnaliser l’icône de l’application. Pour personnaliser l’icône de l’application, appuyez simplement sur l’icône sous le nom et l’icône de l’écran d’accueil. Vous aurez le choix de prendre instantanément une photo pour votre icône, de choisir n’importe quelle photo enregistrée sur votre iPhone ou de choisir parmi l’application Fichiers. Sélectionnez l’option selon vos préférences.

Si vous choisissez une image existante d’une icône dans Photos ou Fichiers, vous verrez une boîte en surbrillance sur votre écran qui fait référence à la zone de l’icône, effectuez simplement un zoom avant ou arrière selon vos préférences. Une fois fait, appuyez sur Choisir dans le coin inférieur droit.

Si cela vous semble bon, il vous suffit de appuyez sur Ajouter. Vous verrez maintenant le raccourci de l’application sur l’écran d’accueil de votre iPhone.

C’est ça.

C’est l’un des moyens les plus simples d’ajouter des icônes d’application personnalisées sur l’iPhone.

Désormais, chaque fois que vous ouvrez le raccourci de l’application sur votre iPhone, vous verrez une notification de bannière de raccourci en haut de l’écran. Cependant, il ne sera visible que pour les utilisateurs d’iPhone possédant un iPhone avec une encoche et un bouton d’accueil. Oui, la bannière de notification ne s’affichera pas sur les iPhones Dynamic Island.

Comment supprimer la bannière de raccourcis pour les raccourcis d’icônes personnalisés

Si vous possédez l’ancien modèle et que vous souhaitez supprimer la notification de raccourci, vous pouvez le faire, voici les étapes.

Ouvrez l’application Raccourcis, puis appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit. Recherchez le raccourci Afficher les notificationspuis sélectionnez-le et appuyez sur terminé.

Sur l’écran Mes raccourcis, appuyez sur l’option trois points pour le raccourci que vous avez créé avec l’icône personnalisée. Puis appuyez sur l’option de recherche.

Rechercher le raccourci d’exécution et ajoutez-lepuis appuyez sur le bouton Raccourci évanoui.

Sélectionner Montrer les notifications dans le raccourci. Une fois cela fait, faites glisser et déposez le raccourci Exécuter la notification Afficher et placez-le au-dessus de l’action Ouvrir l’application.

Appuyez sur terminé.

Une fois cela fait, vous devez désactiver les notifications de l’application Raccourcis dans les paramètres de temps d’écran. Les raccourcis ne seront visibles qu’après plusieurs exécutions, alors assurez-vous d’abord d’ouvrir le raccourci nouvellement créé plusieurs fois. Ensuite vous pouvez accédez aux paramètresensuite sélectionnez Temps d’écran > Voir toutes les activitésfaites défiler jusqu’à la fin, puis appuyez sur Raccourcis’il n’est pas accessible, sélectionnez le jour précédent, puis sélectionnez Raccourcis et Désactiver les notifications.

Oui, le processus est un peu fastidieux, donc je lie une vidéo que vous pouvez regarder et désactiver facilement les bannières de notifications pour les raccourcis.

Vous savez maintenant comment créer manuellement des icônes personnalisées pour l’écran d’accueil de votre iPhone, mais comment puis-je trouver des icônes d’application personnalisées vraiment cool pour mon iPhone ? Découvrons-le dans la section suivante.

Quels sont les meilleurs endroits pour trouver des icônes d’application pour l’écran d’accueil de l’iPhone ?

Il existe de nombreux sites Web tiers partageant des packs d’icônes pour iPhone, Etsy est l’une des sources les plus populaires pour les icônes personnalisées depuis la sortie d’iOS 14. Cependant, vous pouvez également télécharger un ensemble de PNG à partir de sites Web PNG tiers comme Flaticon ou alors Icônes8et utilisez-les pour créer de nouveaux raccourcis d’icônes avec des icônes personnalisées.

Vous pouvez également consulter notre article sur les meilleurs packs d’icônes pour iPhone.

Si vous recherchez des fonds d’écran sympas, vous pouvez consulter notre collection de fonds d’écran à effet de profondeur étonnants et notre collection de fonds d’écran d’îles dynamiques.

Comment changer les icônes d’application sur iPhone à l’aide d’applications tierces

De nos jours, certaines applications de thème sont disponibles sur l’App Store avec des thèmes pré-construits. Oui, le thème comprend un tas d’icônes pour les applications de stock et certaines applications tierces. Ainsi, il n’est pas nécessaire de créer manuellement une icône pour chaque application, il existe un certain nombre d’applications de thème disponibles sur l’App Store. Pour cet article, j’utilise l’application Moloko – thèmes et icônes.

Téléchargez n’importe quelle application de thème tierce sur votre iPhone, j’utilise Moloko pour ce tutoriel. Ouvrez l’application, vous trouverez un tas de packs d’icônes prédéfinis. Sélectionnez n’importe quel pack d’icônes qui convient à votre personnalité, appuyez sur le bouton Obtenir. Faites défiler un peu, puis téléchargez les icônes des applications système et des applications tierces en appuyant sur le bouton Télécharger. Il commencera à télécharger un profil sur votre iPhone, appuyez sur le bouton Autoriser. Allez maintenant dans Paramètres et appuyez sur l’option Profil téléchargé. Vous verrez un écran contextuel Installer le profil sur votre iPhone, sélectionnez simplement Installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Voilà, vous pouvez maintenant revenir à l’écran d’accueil de votre iPhone pour vérifier la nouvelle configuration de l’écran d’accueil.

Pourquoi ai-je choisi Moloko pour le tutoriel ? C’est une application gratuite avec un certain nombre de thèmes prédéfinis, vous pouvez également essayer des alternatives comme Thèmes et lanceur d’écran d’accueil par Theme Kit Aesthetic Icon Packs ou Thématique : Changeur d’icônes + Widgets par le développeur Fancy & Aesthetic Themes Kit. Vous pouvez également essayer des alternatives payantes si vous le souhaitez.

Voici donc quelques moyens simples de modifier les icônes d’application sur iPhone. Si vous souhaitez toujours en savoir plus sur la personnalisation des icônes d’application sur iPhone, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés: