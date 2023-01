Apple veut que tout le monde crée des applications de casque «Reality Pro» à l’aide de Siri, des démos internes axées sur la santé et la narration

Bien qu’il ait été largement rapporté que le prochain casque Reality Pro d’Apple aura un App Store avec des applications tierces, Apple pourrait avoir des plans plus ambitieux. Selon L’informationApple veut permettre aux « personnes qui ne connaissent pas le code informatique » de créer des applications pour le casque… en utilisant Siri.

Le rapport, qui cite « quatre personnes qui ont travaillé sur le casque », indique que ce serait un « moyen simple pour les utilisateurs » du casque de « construire leurs propres applications de réalité augmentée », puis de les publier sur l’App Store.

Le rapport indique que les gens pourraient utiliser Siri pour créer une application AR, en demandant à l’assistant d’aider à créer quelque chose basé sur des objets réels, sans avoir à faire toute la conception à partir de zéro. Cela inclut la possibilité de « scanner et d’importer des objets du monde réel dans le casque afin qu’ils puissent être représentés avec précision en 3D et se comporter comme ils le feraient dans la vraie vie ».

Avec les outils logiciels, Apple espère que même les personnes qui ne connaissent pas le code informatique pourraient dire au casque, via l’assistant vocal Siri, de créer une application AR qui pourrait ensuite être mise à disposition via l’App Store d’Apple pour que d’autres puissent la télécharger. L’outil, par exemple, pourrait permettre aux utilisateurs de créer une application avec des animaux virtuels se déplaçant dans une pièce et sur ou autour d’objets réels sans avoir besoin de concevoir l’animal à partir de zéro, de programmer ses animations et de calculer son mouvement dans un espace 3D avec obstacles.

Ceci est similaire aux fonctionnalités déjà offertes par les casques de Meta. Les casques Quest, par exemple, ont une application appelée Horizon Worlds qui permet aux utilisateurs de créer des environnements 3D sans codage. De plus, des fonctionnalités similaires à celles-ci sont déjà apparues sur l’iPhone dans le cadre des autres travaux de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple.

Comme cela a déjà été rapporté par Bloomberg, Apple travaille également sur son propre contenu AR pour le casque Reality Pro. Cela ira au-delà des émissions de télévision et des films traditionnels. Le rapport d’aujourd’hui de L’information ajoute qu’Apple veut du contenu qui met l’accent sur « la santé et le bien-être », comme des applications qui aident les utilisateurs à la méditation et à la forme physique.

Les personnes familières avec la stratégie de contenu d’Apple pour le casque disent que les dirigeants d’Apple mettent l’accent sur la santé et le bien-être, y compris des propositions d’applications AR qui aident à la méditation et à l’exercice. Une première démo AR permettait aux utilisateurs de s’asseoir dans un jardin zen, ont déclaré les quatre personnes. Une autre première démo d’Apple pour les cadres a permis aux utilisateurs de parcourir le livre du Dr Seuss « Oh, les endroits où vous irez » en mélangeant son environnement fantastique avec le monde réel, selon trois personnes qui le connaissent bien.

Le casque Reality Pro d’Apple devrait être annoncé ce printemps, avec un lancement pour les consommateurs plus tard cet automne. Apple espère publier la prise en charge de la création d’applications via Siri en même temps que le casque lui-même.

Avis de Netcost-security.fr

Il est facile de prendre des coups à l’idée que Siri soit utilisé pour créer des applications AR et VR pour le casque Reality Pro, et certains de ces coups sont absolument justifiés. Pour moi, cependant, cela ressemble plus à Siri serait utilisé comme interface initiale pour commencer le processus, puis Apple redirigerait les utilisateurs vers d’autres zones du système d’exploitation du casque pour continuer le processus.

C’est aussi un autre exemple d’Apple pouvant prendre le travail AR et VR déjà fait sur l’iPhone et l’appliquer au casque. L’API Object Capture, par exemple, permet aux utilisateurs de capturer des objets et de les transformer en modèles 3D en quelques minutes seulement. Il est facile de voir la relation entre cela et ce qui est signalé pour le casque Reality Pro.

Plus nous en apprenons sur Reality Pro, plus je deviens intrigué. J’étais sceptique quant à l’idée au début, mais comme toujours, il semble qu’Apple ait des fonctionnalités intéressantes et puissantes en réserve. Le rapport d’aujourd’hui de L’information combiné avec un rapport de Bloomberg lundi, brosse un bon tableau des ambitions globales d’Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :