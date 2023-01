ChatGPT réussit un test d’études supérieures en droit et en affaires

ChatGPT, un nouvel outil d’IA, a fait la une des journaux pour plusieurs raisons ces derniers temps. Alors que les étudiants trouvent cet outil génératif d’IA très utile, les enseignants sont inquiets. Les étudiants peuvent facilement réussir leurs examens ou devoirs en utilisant simplement cet outil. Dans certaines universités aux États-Unis, les professeurs changent déjà la façon dont ils évaluent les étudiants. Certains professeurs ne donnent plus d’examens à domicile. ChatGPT a passé des examens très importants, il faut donc se méfier de cet outil. Parce que beaucoup de gens craignent que ChatGPT d’OpenAI aide les étudiants à tricher à l’test, les chercheurs ont dû effectuer davantage de tests sur machine.

Dans une nouvelle étude, des professeurs de droit de l’Université du Minnesota ont essayé ChatGPT sur des questions d’test de deuxième cycle dans quatre des cours de leur école. Dans tous les examens, l’outil d’IA a pu obtenir une note C+, ce qui est moyen. Au-delà de cela, dans un autre article, le professeur de Wharton, Christian Terwiesch, a découvert que ChatGPT avait réussi l’test d’administration des affaires de l’école avec une note de B à B. Cependant, en termes de résultats, les performances de l’IA sont largement incohérentes. L’Univ. de l’équipe du Minnesota note que ChatGPT est bon pour aborder les « règles juridiques de base » et résumer la théorie. Cependant, il est assez médiocre pour essayer d’identifier les problèmes pertinents à un cas.

Terwiesch de Wharton note qu’il est « incroyable » pour gérer des problèmes simples de gestion des opérations et d’analyse de processus, mais qu’il ne pouvait pas gérer des problèmes de processus avancés et qu’il se tromperait même sur des problèmes de mathématiques de sixième année ».

L’outil d’IA a besoin de sérieuses améliorations

Il pense que même si l’outil d’IA peut réussir les examens de deuxième cycle avec des notes moyennes, l’outil peut s’améliorer. L’Univ. du prof. du Minnesota. ont déclaré qu’ils n’étaient pas à l’écoute d’un cours ou d’une question spécifique, arguant que les étudiants pourraient obtenir de meilleurs résultats en personnalisant. Cependant, le professeur Wharton. a déclaré que l’IA est douée pour changer les réponses en fonction des conseils humains. Bien que ChatGPT lui-même ne puisse pas réussir ses examens ou ses devoirs, un petit effort de la part des tricheurs peut permettre au système de générer des réponses plus standard. Cela indique que les utilisateurs ne peuvent pas simplement copier et coller les réponses ChatGPT. Ils devront affiner les réponses s’ils doivent obtenir de bonnes notes.

Certains opposants à l’IA disent que les écoles devraient limiter l’utilisation de cette technologie pour empêcher la triche basée sur ChatGPT. Ils ont également suggéré de modifier la banque de questions pour décourager l’utilisation d’outils d’IA ou pour augmenter le défi de l’IA. L’Univ. du Minnesota a déclaré que les étudiants devaient encore acquérir des «compétences de base» au lieu de compter sur des robots pour obtenir de l’aide.

Terwiesch pense que cette technologie peut finalement faire gagner du temps aux étudiants. En ce qui concerne les préoccupations des professeurs d’université, le PDG d’OpenAI a déclaré que l’entreprise travaillerait sur le système. Ce système permettra aux enseignants d’identifier plus facilement les réponses par ChatGPT. Cependant, il n’a fait aucune promesse, nous ne pouvons donc pas savoir quand cette mise à jour arrivera.

Le robot de chat IA ChatGPT me rend accro – Adani

Gautam Adani, l’homme le plus riche d’Asie et troisième du Bloomberg Billionaires Index, a déclaré qu’il avait essayé le chatbot AI d’OpenAI, ChatGPT. Il admet également que l’outil d’IA le rend accro. Adani a écrit dans un article publié après avoir assisté au Forum économique mondial en 2023 : « Je dois admettre que depuis que j’ai commencé à utiliser le ChatGPT récemment publié, je suis devenu un peu accro. Considérez cela comme un moment transformateur dans la démocratisation de l’IA.

Adani, connu pour avoir fondé le géant indien de l’énergie et de la logistique Adani Group, ajoute : « Mais il ne fait aucun doute que l’intelligence artificielle générative (AIGC) aura un impact énorme ».

Les commentaires d’Adani interviennent alors que ChatGPT a reçu beaucoup d’attention lors du Forum économique mondial de cette année, et ses capacités impressionnantes continuent d’impressionner les entreprises et les utilisateurs curieux tout en suscitant des spéculations sur son utilisation dans le monde réel. Cependant, il y a encore un débat sur la façon de l’appliquer de manière éthique. Depuis que la société de recherche sur l’IA OpenAI a rendu public ChatGPT fin novembre, l’IA a été utilisée pour écrire des livres pour enfants, des lettres de motivation et même générer des réponses pour les rencontres avec des applications de rencontres.

ChatGPT peut être utilisé négativement

Dans le même temps, la montée en puissance de ChatGPT a également conduit au plagiat, à la triche et à d’autres conséquences. Pour cette raison et plus encore, de nombreuses écoles interdisent désormais l’utilisation de cet outil. Cela a également soulevé des questions éthiques lorsqu’une entreprise de santé mentale numérique l’a utilisé pour générer des réponses sans en avertir les utilisateurs. Certaines personnes pensent que cela mettra les artistes, les tuteurs, les programmeurs et les écrivains au chômage. D’autres étaient plus optimistes, affirmant que cela permettrait au personnel de traiter plus efficacement leurs listes de tâches.

Alors que les entreprises continuent d’investir dans la technologie, ces cas d’utilisation nous donnent juste un avant-goût de la façon dont les robots vont changer notre vie quotidienne. Lundi, heure locale des États-Unis, Microsoft a annoncé qu’il allait investir des milliards de dollars dans le développeur de ChatGPT. Par ailleurs, Google a également annoncé son intention d’intégrer la fonctionnalité de chatbot IA dans la recherche Google après avoir émis un « code rouge » pour faire face à la croissance de ChatGPT.

Adani a comparé la nature transformatrice de ChatGPT au changement radical dans l’industrie mondiale des puces. Il explique également comment l’essor des semi-conducteurs a donné naissance à des géants de la technologie tels qu’Intel, Qualcomm et TSMC. Ces entreprises fabriquent des puces qui aident à faire fonctionner nos téléphones portables, ordinateurs portables, appareils de cuisine et autres appareils grand public. Dans les mois à venir, nous espérons voir des changements dans le système ChatGPT.