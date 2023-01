Cinq astuces pour jouer au nouveau Dead Space sans se faire déchirer par les nécromorphes

Les nécromorphes de Dead Space sont des ennemis coriaces, car ils opèrent à travers des embuscades. Voici donc cinq conseils pour éviter de devenir une proie facile de leurs attaques.

Dead Space est de retour. Après quinze ans, l’horreur d’Electronic Arts est prête à terroriser à nouveau, avec un nouveau design graphique et une série de nouveautés en termes de mécanique qui, cependant, laissent intactes les sensations anxiogènes qui ont rendu le jeu original de 2008 mémorable.

Pour beaucoup et beaucoup, le remake sera l’occasion de faire connaissance avec les ambiances inquiétantes de l’USG Ishimura, pour d’autres une plongée dans le passé réinterprété dans une tonalité moderne. Dans tous les cas, il est bon de garder à l’esprit les conseils suivants pour éviter d’être une proie facile pour les nécromorphes, des créatures effrayantes qui peuplent le vaisseau spatial dans lequel Dead Space est installé.

1. Frapper les membres

La résistance des nécromorphes dépend du niveau de difficulté choisi avant de commencer le jeu, mais la meilleure technique pour les éliminer est toujours la même : frapper les membres. Certains sont très rapides, il est donc préférable de viser leurs jambes pour les jeter au sol et les ralentir, puis de passer aux extensions pointues qui font office de bras. Ce discours s’applique aux premiers ennemis, il y en a d’autres qui diffèrent par leurs points faibles. Même dans ces cas, cependant, l’attention doit être portée sur les protubérances qu’ils utilisent pour se déplacer ou attaquer. Viser le torse indique gaspiller beaucoup de munitions et être la cible de leurs attaques.

2. Tout piétiner

Au-delà du pistolet à plasma, Isaac peut compter sur des attaques de mêlée. Au centre de celles-ci se trouve la piétiner, piétinement. Parfois, en explorant, vous pouvez croiser des nécromorphes allongés au sol, faisant semblant d’être morts, puis attaquant soudainement dès que vous vous en approchez. Pour éviter de telles surprises, il est bon de marcher sur leur corps pour les démembrer. Action qu’il est également recommandé d’effectuer sur certains cadavres d’ennemis, afin d’obtenir des objets utiles dans l’inventaire.

3. La stase est importante

L’autre ressource d’Isaac est la stase. C’est un pouvoir cinétique, utile pour interagir avec des éléments environnementaux dangereux, tels que des portes défectueuses qui se ferment soudainement. Cependant, c’est au combat que la puissance s’avère essentielle, notamment lorsqu’il est entouré de multiples nécromorphes. Ce qui est un problème, étant donné les espaces claustrophobes d’Ishimura et l’incapacité d’Isaac à esquiver. La stase devient donc une bouée de sauvetage qui ralentit les ennemis, nous permettant de nous concentrer sur des cibles uniques.

4. Surveillez vos arrières

Les nécromorphes de Dead Space sont des ennemis coriaces, car ils opèrent à travers des embuscades. En règle générale, ils utilisent les bouches d’aération d’Ishimura pour apparaître soudainement. De plus, ils agissent souvent en groupe. De ce fait, il est facile de se faire attaquer par derrière, surtout lorsque notre attention a été captée par des ennemis apparus devant nos yeux quelques secondes plus tôt. Lors d’un combat, il convient donc de tourner la vue pour ne pas recevoir de mauvaises surprises derrière soi.

5. Jouez au casque

Comme indiqué dans la revue, Dead Space doit être joué avec des écouteurs. Non seulement pour avoir un plus grand degré d’immersion (et de tension), mais parce que la conception sonore ultrafine nous permet de capturer des sons et des bruits qui peuvent anticiper ce qui se passe dans des espaces que nous ne pouvons pas voir. Grâce aux écouteurs, qui prennent en charge l’audio 3D dans le jeu, il est possible d’entendre des cris par derrière ou d’autres effets sonores qui signalent la présence d’un problème qui doit être résolu au plus vite.