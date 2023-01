Détails sur les fuites d’iOS 17 – À quoi s’attendre ?

Apple vient de publier la dernière version d’iOS 16. iOS 16.3 pourrait avoir quelque chose de bien pour vous. Sans oublier, iOS 16 a été introduit pour la première fois en juin 2022. Il a fait ses débuts avec la série iPhone 14. Maintenant, les détails divulgués sur iOS 17 sont sur le marché.

De plus, nous pouvons nous attendre à la sortie d’iOS 17 plus tard cette année. Le nouveau système d’exploitation sortira avec la prochaine série iPhone 15. Et la société prévoit de lancer le téléphone en septembre de cette année.

Cependant, vous savez que les rumeurs sont toujours là. Selon les rapports, quelque chose est intéressant à venir cette année. iOS 17 n’aura pas de révisions visuelles substantielles. Ce système d’exploitation ressemble assez à l’iOS 16.

Cependant, les utilisateurs pourraient constater une amélioration de l’efficacité et de la stabilité. Plus important encore, le casque Apple Reality Pro sera pris en charge. Apparemment, les prochains téléphones auront plus de fonctionnalités que leurs prédécesseurs.

Plus d’informations sur les fuites d’iOS 17 :

Les rapports suggèrent que le nouvel iOS 17 prendra en charge différentes fonctionnalités. Par exemple, les futurs modèles d’iPhone s’appuieront sur les ports USB-C pour le chargement. Cependant, seuls deux modèles prendront en charge les vitesses USB 3.2. Et ces iPhones pourraient être les Pro et Pro Max.

De plus, d’autres modèles peuvent avoir des problèmes de vitesse. Par conséquent, vous devez vérifier tous les problèmes possibles lors de leur chargement via un câble Lightning. L’application Home subira également des changements importants.

En fin de compte, nous verrons le prochain iPhone 15 Pro Max avec des fonctionnalités plus étonnantes. Par exemple, le téléphone proposera un traitement d’image plus avancé. Plus de choses doivent être révélées avec les détails d’iOS 17 divulgués plus tard.

Alors que l’iPhone 15 Pro comportera une fonctionnalité moins avancée. De plus, il y aura un meilleur système de refroidissement. La pièce refroidira sûrement la température du téléphone.

Cela semble être un ajout fantastique aux appareils phares d’Apple. De plus, il y a un bon indice que ces téléphones subissent des changements de conception massifs. Pour le moment, ces détails sur iOS 17 ont beaucoup à dire.