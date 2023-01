M2 Pro et M2 Max comparés à toutes les autres puces Apple Silicon actuelles

Les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sont si puissantes que la plupart des critiques ont déclaré qu’elles étaient en fait exagérées pour la plupart des propriétaires de Mac, même la plupart de ceux qui font du travail vidéo.

Un nouveau classement de référence montre comment la machine se compare à toutes les autres puces Apple Silicon actuelles, de l’A14 Bionic au M1 Ultra (qui fume toujours le M2 Pro)…

Apple a dévoilé les nouvelles puces la semaine dernière, lors du lancement du nouveau Mac mini et des derniers modèles de MacBook Pro.

M2 Pro fait évoluer l’architecture de M2 ​​pour fournir un processeur jusqu’à 12 cœurs et un processeur graphique jusqu’à 19 cœurs, ainsi que jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée rapide. M2 Max s’appuie sur les capacités de M2 ​​Pro, y compris un GPU jusqu’à 38 cœurs, le double de la bande passante mémoire unifiée et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. Ses performances par watt à la pointe de l’industrie en font la puce la plus puissante et la plus économe en énergie au monde pour un ordinateur portable professionnel. Les deux puces disposent également de technologies personnalisées améliorées, notamment un moteur neuronal à 16 cœurs plus rapide et le puissant moteur multimédia d’Apple. […]

« Seul Apple construit des SoC comme M2 Pro et M2 Max. Ils offrent des performances professionnelles incroyables ainsi qu’une efficacité énergétique de pointe », a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple. « Avec un CPU et un GPU encore plus puissants, la prise en charge d’un système de mémoire unifiée plus grand et un moteur multimédia avancé, M2 Pro et M2 Max représentent des avancées étonnantes dans le silicium Apple. »