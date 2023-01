Le PDG cite Martin Luther King Jr. dans un e-mail annonçant des licenciements massifs

WTF ? ! Quiconque a été licencié d’un emploi saura à quel point c’est une expérience horrible. Quelque chose qui peut aggraver la situation, cependant, est que le PDG envoie un e-mail de 1 500 mots informant le personnel des licenciements, appelés « raffinements » dans le message, et incluant une citation de Martin Luther King Jr.

PagerDuty, une société de cloud computing spécialisée dans une plate-forme SaaS de réponse aux incidents pour les services informatiques, rejoint la liste déprimante des entreprises technologiques qui licencient du personnel en ces temps de turbulences économiques. Environ 7% de sa main-d’œuvre mondiale perd son emploi, la plupart d’entre eux basés aux États-Unis.

Il n’y a pas de moyen facile d’informer le personnel qu’il n’a plus d’emploi, mais l’e-mail d’annonce de licenciement de la PDG de PagerDuty, Jennifer Tejada, génère beaucoup de chaleur pour son ton et d’autres éléments.

L’e-mail commence par le « Salut, les Dutoniens » optimiste et décalé, ce qui n’est probablement pas la meilleure façon de commencer à dire à quelqu’un qu’il sera bientôt au chômage. D’autres points peu susceptibles de rendre le coup de la perte d’un emploi plus supportable incluent les licenciements (ou « raffinements ») qui ne sont abordés qu’au quart environ du message, se vante des réalisations de l’entreprise, rappelle aux employés à quel point ils sont importants (ou étaient), et parler de la façon dont il est excitant que l’entreprise ait un nouveau SVP des opérations sur le terrain.

Mais la cerise sur ce gâteau utilise une citation de Martin Luther King Jr. à la fin, que Tejada a éditée entre parenthèses. « Je me souviens dans des moments comme celui-ci, de quelque chose que Martin Luther King a dit, que » la mesure ultime d’un [leader] n’est pas où [they] se tenir dans les moments de confort et de commodité, mais où [they] tenir debout en période de défi et de controverse.' »

L’e-mail de mise à pied le plus sourd que j’ai lu jusqu’à présent a été écrit hier, et il vient de la PDG de PagerDuty, Jennifer Tejada. L’e-mail est très long et donne l’impression qu’il a été écrit par une IA qui a pris toutes les phrases que les gens disent habituellement et l’a mis dans un long e-mail. Voir par vous-même: pic.twitter.com/TX6ntwObjE — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) 25 janvier 2023

Il est peu probable que King se soit attendu à ce que sa citation d’une paire de sermons de 1958 sur l’équité raciale et économique soit un jour utilisée dans une lettre annonçant des licenciements, mais nous y sommes.

Tejada a développé la citation avec, « PagerDuty est un leader qui soutient ses clients, ses valeurs et notre vision – pour un monde équitable où nous transformons le travail critique afin que toutes les équipes puissent ravir leurs clients et instaurer la confiance. » Des équipes qui n’ont pas été licenciées, vraisemblablement.

L’écrivain Gergely Orosz a tweeté que l’annonce semble avoir été créée par une IA générative dans le style d’autres lettres d’annonce de licenciement.

Aussi mauvais que soit l’e-mail, c’est toujours mieux que la méthode utilisée par Vishal Garg, PDG de la société de crédit immobilier Better.com, qui a licencié 300 employés lors d’un appel Zoom de trois minutes, et juste avant les vacances également.