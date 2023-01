Pixel Tablet Pro : réalité ou fiction ? Les fuites de spécifications éliminent la confusion

Il y a eu beaucoup de bruit concernant la prochaine tablette Google. Et récemment, nous avons eu une rumeur qui disait qu’il pourrait y en avoir plus d’un. Cela nous a donné l’espoir que la tablette Pixel pourrait avoir une version Pro.

Cependant, selon les spécifications récemment divulguées, Google ne fabrique actuellement qu’une seule tablette Pixel. Et il n’y a pas de modèle Pro en préparation. Alors, cela indique-t-il que les spécifications de la version non Pro sont si bonnes que Google n’a pas trouvé le besoin de travailler sur une version Pro ?

Aucun Tangorpro n’est en préparation ?

Depuis mai dernier, Google partage régulièrement des détails sur sa première tablette Android pour la gamme Pixel depuis 2015. De plusieurs fuites, nous avons appris que le pad pourrait également servir d’écran intelligent Google Smart Assistant lorsqu’il n’est pas utilisé. Et cela indique que la tablette ne vise pas particulièrement la famille de tablettes Samsung S8.

Au lieu de cela, Google Pixel Tablet est également un concurrent direct des appareils Amazon Echo. Par ailleurs, les rumeurs précédentes suggéraient que Google utiliserait la tablette pour présenter toutes les fonctionnalités grand écran qu’il a développées depuis l’Android 12L. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Android 13 possède de nombreuses fonctionnalités étonnantes sur grand écran.

Cela dit, les spécifications de base de la tablette n’avaient pas encore été confirmées par Google. Cependant, certains signes suggéraient que Google travaillait sur un modèle « Pro » supplémentaire. La rumeur est venue avec le nom de code « Tangorpro », qui va parfaitement avec le nom de code « Tangor » de la tablette Pixel classique.

Fuite des spécifications de base de la tablette Google Pixel

Kuba Wojciechowski, un leaker et chercheur Android, a partagé un certain nombre de détails sur la prochaine tablette Google Pixel. Et en plus de nous offrir des informations sur ce que la tablette pourrait contenir, les détails ont dissipé la confusion sur « Tangorpro ».

Selon Wojciechowski, qui cite une source anonyme, la principale différence entre le Tangorpro et le Tangor est que le premier utilisait une puce Tensor G2, tandis que le second emballait une puce Tensor.

Pour cette déclaration, Wojciechowski laisse entendre que le modèle original « Tangor » de la gamme de tablettes Google pourrait ne pas être publié du tout. Au lieu de cela, le « Tangorpro » qui était censé être la version Pro de la tablette sortira comme une tablette Pixel ordinaire.

En d’autres termes, Google a peut-être initialement prévu la sortie de Pixel Tablet l’année dernière. Cependant, il a décidé de retarder le lancement pour mettre à niveau le matériel. Néanmoins, le SoC n’est pas la seule spécification que Wojciechowski a partagée avec nous.

Outre la puce Tensor G2, la tablette Google Pixel serait livrée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette tablette est également conçue pour disposer d’un écran 2560 × 1600. Et la tablette aura un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Cependant, l’écran peut ne pas être un OLED. Au lieu de cela, il s’agit probablement d’un panneau LED.

Votre premier aperçu officiel du Pixel Dock

Toutes ces nouvelles spécifications ont apparemment été confirmées par une source possédant un modèle de pré-production de tablette Pixel. Et la même source nous a offert quelques images de la tablette et de son dock.

Si vous regardez de plus près les images, l’arrière de l’appareil comporte un sticker indiquant que la tablette est « uniquement compatible avec EVT2 K6 et EVT Y4 ». Ici, EVT indique « test de validation d’ingénierie ». Mais plus l’accent est mis sur le K6 et le Y4.

L’année dernière, nous avons entendu dire que Google fabriquait deux stations d’accueil distinctes pour la tablette Pixel. Ils auraient les noms de code « Korlan » et « Yuzu ». Ainsi, avec cette dernière fuite, il est prudent de dire que Google a toujours l’intention de publier les deux docks avec la version finale de la tablette. Et j’espère que nous pourrons en savoir plus sur la tablette à mesure que nous nous rapprochons du lancement.