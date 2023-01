Jason Segel et Harrison Ford jouent dans Shrinking, maintenant en streaming sur Apple TV +

Jason Segel et Harrison Ford jouent dans une nouvelle comédie dramatique d’une demi-heure intitulée Shrinking, diffusée maintenant sur Apple TV +. La série tourne autour d’un thérapeute qui ignore les règles habituelles de la pratique et décide de donner des conseils bruts et honnêtes à ses clients.

Shrinking est créé par Brett Goldstein et Bill Lawrence, qui produisent également la comédie à succès Apple TV + Ted Lasso.

Il met en vedette Jason Segel dans le rôle de James Laird, un thérapeute qui a pratiquement abandonné la vie après la mort de sa femme. Dans son chagrin, il décide d’entreprendre des séances de thérapie d’une nouvelle manière : prodiguer des conseils crus, honnêtes et brutaux.

Harrison Ford joue un autre thérapeute, le Dr Paul Rhodes, élevant encore plus le pouvoir vedette de la série. Ford n’a qu’un petit rôle dans le premier épisode, mais le rôle de son personnage grandit à partir de l’épisode deux.

Shrinking premières aujourd’hui avec les trois premiers épisodes. Ensuite, de nouveaux épisodes sortent chaque semaine tous les vendredis jusqu’au 24 mars.

Comment regarder Shrinking

Shrinking est disponible exclusivement sur Apple TV+. Apple TV + coûte 6,99 $ par mois et est disponible dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One. Un seul abonnement Apple TV+ peut être partagé avec jusqu’à six personnes via le partage familial.

Vous pouvez accéder à Apple TV + via l’application Apple TV, disponible sur de nombreuses plates-formes, notamment les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox, Roku et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com.

Dans l’application Apple TV, accédez à l’onglet « Originaux » et recherchez la vignette en vedette pour Shrinking pour commencer à regarder le premier épisode. Ensuite, les nouveaux épisodes apparaîtront automatiquement dans la ligne Up Next, lors de leur sortie.

Bientôt disponible sur Apple TV+

Parmi les autres sorties à venir notables sur Apple TV +, citons le drame de Connie Britton Dear Edward, la série de science-fiction Billy Crudup Hello Tomorrow, l’anthologie du changement climatique parsemée d’étoiles Extrapolations et le nouveau film Apple Original Films / A24 Sharper. (La nouvelle série de Ted Lasso sera également probablement diffusée pendant la durée de Shrinking.)

Découvrez tout ce qui a été annoncé jusqu’à présent dans notre guide complet des émissions Apple TV +.

