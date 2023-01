SwitchBuddy pour iOS mis à jour avec les jeux à venir et les widgets de compte à rebours

L’application compagnon Nintendo Switch SwitchBuddy a été un moyen pratique de transférer des captures d’écran/vidéos et de suivre l’actualité de Switch sur iPhone. Maintenant, l’application a reçu une mise à jour majeure avec une nouvelle section Jeux pour suivre les prochaines versions avec des widgets de compte à rebours.

La nouvelle fonctionnalité majeure de SwitchBuddy 3 est l’onglet Jeux qui vous permet de parcourir et de mettre en favori les prochaines versions de Switch – optimisées par IGDB – et également de créer des widgets iPhone pour une expérience de compte à rebours amusante.

Chaque profil de jeu comprend des captures d’écran, des bandes-annonces et des liens vers plus d’informations. Les dates de sortie sont sensibles à la région si vous autorisez l’application à utiliser votre emplacement. Vous pouvez utiliser une vue en grille ou en liste avec des jeux organisés par mois et partager facilement des jeux avec des liens universels (version Android en préparation).

Favorisez un jeu dans le nouvel onglet Jeux et un widget de compte à rebours sera disponible sur iPhone. Il existe des widgets de petite et moyenne taille, chacun comprenant la couverture du jeu, la date de sortie et les jours restants jusqu’au lancement.

Vous pouvez télécharger SwitchBuddy 3 gratuitement depuis l’App Store dès maintenant. Un abonnement optionnel de 18 $/an est disponible pour suivre plus de cinq jeux et débloquer des thèmes intégrés à l’application et des icônes d’application alternatives – et bien sûr, prend en charge le travail continu du développeur indépendant Filip Němeček ????.

Notes de version complètes de SwitchBuddy 3 :

# Sorties de jeux

Les utilisateurs peuvent voir les jeux à venir dans une grille ou une liste. Les jeux sont regroupés par mois pour une orientation rapide et des pages de détails riches en fonctionnalités avec des captures d’écran, des bandes-annonces et des liens pour plus d’informations.

Les dates de sortie dépendent de la région. En fonction de l’emplacement de l’appareil, notre serveur principal renvoie la date de sortie correcte pour un jeu donné.

Les jeux peuvent être partagés via des liens universels, et le partage fonctionnera sur toutes les plateformes une fois que la nouvelle mise à jour sera disponible pour Android.

#Widgets de compte à rebours (iOS 15+)

Les utilisateurs peuvent favoris des jeux pour un accès facile plus tard. Favoriser les jeux les rend également disponibles pour les widgets de compte à rebours de l’écran d’accueil. Ce sont des petites et moyennes tailles, avec des couvertures de jeu et des jours jusqu’à la sortie.

# Autres améliorations

Parallèlement à la section Jeux, cette mise à jour apporte quelques améliorations de la qualité de vie à d’autres parties de l’application. Les utilisateurs peuvent redimensionner les vignettes de la galerie et afficher les captures d’écran en orientation paysage.

Les utilisateurs peuvent configurer les articles de presse pour qu’ils s’ouvrent dans l’application ou via le navigateur par défaut. La même préférence s’applique aux vidéos YouTube.

La sélection des thèmes offre désormais une mise en page compacte pour voir et comparer visuellement plus facilement les différents thèmes.

# Abonnement SwitchBuddy+

Pour pérenniser le développement futur de l’application, la version 3 lance un abonnement Plus optionnel, au prix de 18$ / an.

L’abonnement supprime la limite de cinq jeux préférés et débloque des thèmes in-app bonus et des icônes alternatives supplémentaires.

