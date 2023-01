Poco X5 et X5 Pro : les spécifications entièrement révélées par le revendeur

POCO se prépare à présenter les séries POCO X5 et POCO X5 Pro. La société a commencé à taquiner le lancement des deux smartphones en Inde, mais nous savons déjà qu’il se mondialisera en même temps. Une bannière promotionnelle divulguée confirme le lancement des téléphones le 6 février en Inde. Avant le lancement, les spécifications des deux appareils ont été entièrement révélées par un détaillant en Europe.

Les POCO X5 et X5 Pro avaient leurs spécifications répertoriées sur le site Web du détaillant bulgare – CityTel. Les listes sur les détaillants révèlent les spécifications des deux smartphones. Curieusement, le détaillant a mis les images POCO X4 GT et POCO X4 Pro pour représenter les deux téléphones. Évidemment, ils ne viennent pas avec le même design, mais nous pouvons extraire toutes les spécifications de la fuite.

POCO X5

Le POCO X5 embarquera un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution sera définie sur Full HD+ avec 2 400 x 1 080 pixels. Le panneau a une découpe perforée au milieu et Corning Gorilla Glass 3. Le téléphone est basé sur le Redmi Note 12 5G, cependant, il abandonne le Snapdragon 4 Gen 1 pour un Snapdragon 695. Bien que le SD695 soit plus ancien, il est en fait plus rapide que le SD4 Gen 1. C’est le même SoC à l’intérieur du POCO X4 Pro de l’année dernière. Ainsi, cette année, les utilisateurs obtiendront les mêmes performances à un prix inférieur.

Le POCO X5 tirera son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. En termes d’optique, l’appareil dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra large de 8 mégapixels et d’un capteur décoratif de 2 mégapixels. Pour les selfies, l’appareil apporte un jeu de tir de 13 MP. Le combiné mesurera 165,8 x 76,2 x 7,98 mm et pèsera 189 grammes. Le téléphone est livré avec un indice de protection IP54 et sera résistant à la poussière et aux éclaboussures. Le téléphone se vendra dans les options de couleur noir, bleu et vert.

POCO X5 Pro

Le POCO X5 Pro est évidemment l’offre mais n’est pas trop éloigné du POCO X4 Pro. La vraie mise à niveau ici sera dans le département des performances. Le POCO X5 Pro sera livré avec un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il reçoit également un revêtement Corning Gorilla Glass 5 amélioré. Sous le capot, le téléphone embarque le Snapdragon 778G avec GPU Adreno 642L.

Le POCO X5 Pro sera doté d’une configuration à trois caméras. L’appareil photo principal est un tireur de 108 mégapixels, et il y a aussi un vivaneau ultra large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le combiné est livré avec un appareil photo de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le téléphone tirera son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. L’appareil est encore plus petit que la vanille. Il mesure 162,1 x 76 x 7,9 mm et pèse 181 grammes. Le téléphone obtient une cote IP68. Il se vendra dans les coloris noir, bleu et jaune Poco.

Nous nous attendons à ce que les deux appareils soient livrés avec Android 13 et MIUI 14. Cependant, il existe des rapports contradictoires.