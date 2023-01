Les spécifications du ZTE Blade V40 confirment son approche modeste

ZTE lance certainement certains des téléphones les plus intéressants du marché phare. Nous avons la série ZTE Axon qui apporte des fonctionnalités innovantes comme les caméras intégrées, ainsi que des appareils qui relèvent de Nubia, l’une des marques « sœurs » de ZTE. En ce qui concerne les segments bas de gamme et milieu de gamme, les offres de ZTE sont modestes. Ces appareils à budget modeste appartiennent généralement à la série ZTE Blade. Selon une série de fuites, la société a préparé un nouveau smartphone économique sous les spécifications ZTE Blade V40. L’appareil a fui dans la nature, confirmant sa conception et certaines de ses principales spécifications.

Caractéristiques du ZTE Blade V40

Le design du ZTE Blade V40 crie le segment bas de gamme. Nous avons l’encoche goutte d’eau habituelle, qui est devenue obligatoire dans les téléphones bas de gamme. L’écran est entouré de cadres latéraux assez épais et d’un énorme menton en bas. Compte tenu de l’approche du téléphone, nous sommes presque sûrs qu’il s’agit d’un écran LCD. Selon la fuite, il s’agit d’un panneau de 6,6 pouces et, selon notre expérience, il aura une résolution HD+.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le ZTE Blade V40 sera doté du SoC Unisoc T616 12 nm. Le téléphone sera couplé avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En termes de logiciel, le téléphone fonctionnera sous Android 12 avec MyOS 12 en cours d’exécution. Nous ne savons pas si le téléphone recevra une mise à jour Android 13.

Le ZTE Blade V40 a deux grands cercles à l’arrière pour la configuration de la caméra. Il y a un appareil photo principal de 50 MP et deux capteurs décoratifs pour la profondeur et la prise de vue macro. Le téléphone tirera son énergie d’une batterie de 4 500 mAh. Il n’y a aucune mention de charge, mais dans le meilleur des cas, il obtiendra une charge de 18 W. Quoi qu’il en soit, comme il s’agit d’un téléphone bas de gamme, il vaut mieux ne pas avoir d’attentes élevées en matière de charge.

Selon la fuite, le ZTE Blade V40 coûtera 17 999 BDT au Bangladesh, soit environ 170 $. L’annonce aura probablement lieu en février.