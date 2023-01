Render Leak révèle le design accrocheur du OnePlus Pad

Sortez des sentiers battus













OnePlus n’a jamais été l’une de ces marques coincées avec des conceptions que l’industrie technologique considère comme conventionnelles. Pendant des années, nous avons vu OnePlus nous surprendre avec des designs originaux sur le module appareil photo de leurs téléphones phares. Donc, si vous vous attendez à ce que le prochain OnePlus Pad soit différent, vous pourriez être très mal à l’aise.

En parlant de cela, plus tôt dans la journée, OnePlus Pad était encore quelque chose qui était un mystère total pour nous. Tout ce que nous savions, c’est que la tablette serait lancée le 7 février lors de l’événement Cloud 11. Et au cas où vous l’auriez manqué, l’événement Cloud 11 fera également ses débuts en version globale OnePlus 11 et OnePlus 11R.

Eh bien, maintenant, la tablette OnePlus auparavant vague est apparue avec des rendus. Et comme mentionné précédemment, OnePlus nous a de nouveau surpris avec son langage de conception décalé.

Les rendus officiels des pads OnePlus sont là !

Le nouveau OnePlus Pad n’a peut-être pas l’air si différent vu de face. En fait, il est très similaire à toutes les tablettes Android de taille géante que nous avons aujourd’hui. Cependant, si vous regardez à l’arrière, vous verrez sûrement quelque chose qui est « unique » au Pad.

Tout d’abord, ce qui fait ressortir le dos du OnePlus Pad, c’est le grand anneau rond au centre. Et d’après ce à quoi il ressemble, cet anneau abritera une mystérieuse configuration de caméra.

Il n’est pas possible de dire si le système de caméra arrière comportera un ou deux capteurs. Et on ne sait certainement pas avec quels capteurs la tablette OnePlus sera livrée. Cependant, une chose est certaine à propos de la configuration de la caméra, c’est qu’elle est placée de manière plutôt « non conventionnelle ». OnePlus classique, n’est-ce pas ?

Deuxièmement, lorsque la fuite initiale sur l’appareil est sortie, des rumeurs suggéraient que la tablette serait une tablette Oppo renommée. Cependant, nous sommes maintenant à peu près sûrs que le OnePlus Pad n’est pas un clone du Oppo Pad 11 pouces.

Pourtant, il n’y a pas d’indications claires sur les composants internes. Mais les fuites suggèrent qu’il pourrait aller directement à l’encontre du Galaxy Tab S8. Ainsi, il pourrait avoir une fiche technique renforcée.