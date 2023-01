Le premier avocat robot alimenté par l’IA ne sera pas utilisé devant les tribunaux en raison de menaces de prison

En bref : Mauvaise nouvelle pour ceux qui sont ravis de voir un « robot avocat » propulsé par l’IA conseiller les accusés dans une salle d’audience : DoNotPay n’utilisera pas son intelligence artificielle pour plaider une affaire judiciaire devant un tribunal le mois prochain après que le PDG de la startup a été menacé avec la prison.

La nouvelle qu’une IA représenterait un accusé combattant une contravention pour excès de vitesse devant le tribunal le 22 février est arrivée plus tôt ce mois-ci. Cela aurait impliqué un iPhone équipé d’une application d’intelligence artificielle placé dans la poche de l’accusé. Combiné avec un écouteur et des lunettes intelligentes, l’accusé aurait pu enregistrer les procédures judiciaires tandis que l’IA fournissait des arguments qui, espérons-le, gagneraient l’affaire.

Le système repose sur des générateurs de texte AI, notamment ChatGPT et DaVinci, écrit NPR. DoNotPay utilise déjà des lettres types et des chatbots générés par l’IA pour contester les contraventions de stationnement, réduire les factures et autres griefs.

L’idée a suscité beaucoup d’intérêt et n’a pas été sans controverse. Cela aurait été la première fois que quelqu’un était défendu devant un tribunal par une IA, et cela aurait marqué une nouvelle étape dans l’avancement de l’intelligence artificielle.

Joshua Browder, PDG de DoNotPay, a déclaré que plusieurs barreaux d’État avaient menacé l’entreprise au sujet de ses plans, avec des poursuites et des peines de prison avancées comme conséquences possibles de l’utilisation du soi-disant avocat robot. Un responsable du barreau d’un État a noté que la pratique non autorisée du droit est un délit dans certains États, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

Bonjour! Mauvaise nouvelle : après avoir reçu des menaces de la part des procureurs du Barreau de l’État, il semble probable qu’ils me mettront en prison pendant 6 mois si je poursuis en faisant venir un robot avocat dans une salle d’audience physique. DoNotPay reporte notre procès et s’en tient aux droits des consommateurs : —Joshua Browder (@jbrowder1) 25 janvier 2023

« Même si cela ne se produisait pas, la menace d’accusations criminelles était suffisante pour y renoncer », a-t-il déclaré à NPR. « Les lettres sont devenues si fréquentes que nous avons pensé que c’était juste une distraction et que nous devrions passer à autre chose. »

Le barreau de l’État de Californie n’a pas voulu commenter spécifiquement l’affaire DoNotPay, mais il a déclaré qu’il avait le devoir d’enquêter sur d’éventuels cas d’exercice non autorisé du droit. Il a ajouté qu’il y avait eu récemment une augmentation de la représentation juridique de mauvaise qualité qui a émergé pour combler un vide dans les conseils juridiques abordables.

« Ils menaçaient de nous accuser d’exercice illégal du droit », a confirmé Browder. Il aurait également pu faire face à d’autres accusations, notamment pour ingérence dans la pratique judiciaire.

Browder a déclaré que les conséquences potentielles de l’utilisation d’un robot avocat sont devenues une distraction pour l’entreprise, et elle se concentre maintenant sur son « pain et beurre » des droits des consommateurs. Le PDG affirme que DoNotPay a remporté plus de 2 millions de litiges en matière de service client et de procès au nom de particuliers contre des institutions et des organisations. Il souhaite également aider les personnes confrontées à des factures médicales coûteuses, à des abonnements non désirés et à des problèmes avec les agences d’évaluation du crédit. Browder a également déclaré que l’avocat de l’IA était censé aider ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir leurs propres représentants au tribunal.

J’y suis allé assez dur @Ne pas payer et @jbrowder1 au cours des deux derniers jours, et j’ai eu beaucoup de gens qui défendaient le service, disant que cela pourrait être une véritable aubaine pour ceux qui n’auraient autrement pas les moyens de payer l’aide juridique. – Kathryn Tewson (@KathrynTewson) 24 janvier 2023

Tout le monde n’est pas satisfait du service pain et beurre de DoNotPay. Kathryn Tewson a tweeté qu’il s’agissait d’un « assistant de document plug-and-chug ».