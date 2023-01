La PS5 Pro va étrangler l’industrie des PC de jeu, car elle obtient des fonctionnalités similaires

Bien qu’il y ait des guerres de blogueurs sur le nom de la prochaine console de jeu PlayStation, Sony y travaille dur. Peu importe comment il s’appellera – PS5 Pro ou PS6 – ce produit sera très différent de ses prédécesseurs. Ce qui mérite notre attention, c’est que la console de jeu de Sony se transforme en PC de jeu. Eh bien, il conserve le design (form factor) que nous avions l’habitude de voir. Mais le PS de nouvelle génération sera aussi puissant que les ordinateurs de jeu actuels.

Faits marquants de la PS5 Pro

La PS5 est sortie depuis deux ans. La PS5 Pro fait parler de lui depuis plusieurs mois. Et bien que certains blogueurs prouvent qu’il n’y a pas de PS5 Pro, ce produit est à nouveau apparu sur toutes les lèvres.

Selon certaines rumeurs, Sony lancera la PS5 Pro en avril. Ce modèle utilisera un chipset AMD et ajoutera un système de refroidissement supplémentaire pour éviter que le boîtier ne surchauffe lors des jeux. En raison de l’ajout d’un système de refroidissement liquide, l’apparence de la PS5 Pro changera également. Nous savons seulement qu’il sera plus grand. Mais il n’y a pas d’informations précises concernant les dimensions.

De plus, la PS5 Pro devrait prendre en charge une résolution de 2160P et fournir une fréquence d’images de 120Hz. Ainsi, cela permettra aux jeux de fonctionner en douceur à une résolution de 8K. En dehors de cela, cette console de jeu prendra en charge des fonctions telles que le ray tracing, le rendu et la reconstruction.

Actuellement, les livraisons PS5 sont revenues à la normale. Si rien d’accidentel ne se produit, ce produit restera sur les étagères pendant plusieurs années. C’est ainsi que cette industrie diffère des autres. La marque japonaise souhaite que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro coexistent harmonieusement pendant quelques années. Il l’a déjà fait avec la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro.

Soit dit en passant, en novembre 2022, la PS5 a expédié 25 millions d’unités.