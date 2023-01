Les pirates offrent 10 millions de dollars pour vendre aux enchères le code source de League of Legends

Riot Games a récemment annoncé que son système faisait face à de sérieuses attaques entraînant d’énormes pertes. La société révèle que le code source de « League of Legends« , « Game of Genting » et une plateforme anti-triche ont été volés par des attaquants. Cependant, il affirme qu’il n’y a aucune indication que les données des joueurs ou les informations personnelles ont été divulguées. Riot Games révèle également qu’il a reçu un e-mail d’extorsion de 10 millions de dollars, mais qu’il a refusé de payer la rançon. Selon les dernières nouvelles de BleepingComputer, après le rejet du chantage, des pirates ont listé le code source du jeu « League of Legends » sur un forum aux enchères. Les pirates répertorient le code source de League of Legends pour 10 millions de dollars tandis que la plate-forme anti-triche coûte 500 000 dollars.

Le message du forum comprend un lien vers un document PDF de mille pages qui, selon eux, contient une liste de répertoires de 72,4 Go de code source volé. Le document, examiné par BleepingComputer, semble être une liste de code source pour les logiciels liés à Riot Games. De plus, lors d’une conversation avec l’organisme de recherche en sécurité VX-Underground, des pirates ont déclaré avoir mené une attaque d’ingénierie sociale contre un employé du jeu Riot par SMs et avoir eu accès au réseau du jeu Riot.

Les pirates affirment avoir été dans le réseau de développement de Riot Games pendant 36 heures. Le Security Operations Center (SOC) de l’entreprise n’a remarqué leur présence qu’au bout de 36 heures. De plus, leur objectif est de voler le code source de Riot Vanguard, le logiciel anti-triche de Riot Games.

« Le jeu mobile League of Legends » S8 démarre

Selon les nouvelles officielles du site Web « League of Legends », la saison 8 de ce jeu est maintenant en route. Entre autres choses, la société énumère certains des ajouts et des nouvelles fonctions de ce jeu. La première mise à jour majeure version 4.0 de « League of Legends Mobile Game » en 2023 a été lancée le 11 janvier. Le nouveau héros Zoe est en ligne, et le chaos infini commence. La saison de classement S8 commence à 8 heures du matin le 18 janvier, heure de Pékin.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon le responsable, afin d’optimiser l’expérience de la saison S8, la société introduit spécialement une nouvelle conception d’interface immersive pour la sélection des modes de qualification. Cela permet aux joueurs d’afficher leurs héros de signature et les dernières données. La société ajoute également quelques améliorations au parcours saisonnier et au classement du magasin. Cela permet aux joueurs de s’amuser davantage tout en escaladant le sommet.

Le mode chaos infini a été lancé avec la nouvelle version à 10 heures le 11 janvier, heure de Pékin. Ce mode ajoute un nouveau mécanisme : Execution Punishment. Cela deviendra une compétence passive pour les héros de la jungle, libérant une barre de compétences d’invocateur. Cette version de Retribution conserve le passif de base de Retribution, mais ne peut pas passer à Chilling Retribution et n’a pas de réduction de temps de recharge.

La société a déclaré

« Il est temps de dire adieu à la saison S7 et de faire demi-tour pour accueillir la prochaine saison S8 ! Avec l’apparition de « Crimson Shark Ling Nami » dans la récompense de voyage de la saison, il y a eu une vague d’agitation sur le champ de bataille en un instant. Vous pouvez également obtenir ses skins améliorés et plus de récompenses dans la boutique classée. Afin d’optimiser l’expérience de la saison S8, nous avons spécialement introduit une nouvelle conception d’interface immersive pour la sélection des modes de qualification, permettant aux joueurs d’afficher leurs héros de signature et les dernières statistiques. Nous avons également apporté des améliorations au Season Journey et à la boutique classée pour donner aux joueurs plus de plaisir tout en se précipitant vers le sommet. Bonne chance pour la nouvelle saison ! »

Dans cette nouvelle saison, la société ajoute un nouveau mode classique : Infinite Brawl. Les utilisateurs peuvent rapidement déplacer leurs doigts et se préparer à commencer le jeu. Utilisez également un héros complètement aléatoire, sautez dans le canon et lancez un duel de compétences rapide.