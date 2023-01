La prise en charge de l’iPhone 15 Wi-Fi 6E indiquerait plus de capacité, moins d’interférences, un meilleur streaming vidéo

Un rapport d’analyste indique une prise en charge probable de l’iPhone 15 Wi-Fi 6E cette année – donnant au moins à certains des iPhones de cette année l’accès à une toute nouvelle bande de fréquences.

S’il est exact, cela indiquerait une capacité accrue, une réduction des interférences et de meilleures performances de streaming vidéo…

Socket en charge de l’iPhone 15 Wi-Fi 6E

MacRumeurs a vu une note de recherche de Barclays qui suggérait qu’Apple apporte la prise en charge de la nouvelle norme à l’iPhone 15 – bien qu’elle n’indique pas s’il s’agissait de l’ensemble de la gamme ou uniquement des deux modèles Pro.

Apple a déjà intégré la norme Wi-Fi 6E aux derniers modèles d’iPad Pro, les MacBook Pro 14 et 16 pouces, et au nouveau Mac mini.

Dénomination confuse

Comme c’est souvent le cas avec les normes techniques, la dénomination prête à confusion.

Le Wi-Fi ne fonctionnait à l’origine que dans la bande 2,4 GHz. Cela offre des vitesses limitées et est sujet aux interférences de choses comme les micro-ondes.

Le premier développement majeur a été d’ajouter l’accès à la bande 5Ghz. Cela offre une capacité nettement supérieure, moins de sensibilité aux interférences, une latence réduite et des vitesses plus élevées. Le changement le plus récent a été l’ajout de la bande 6 GHz.

Vous pourriez penser que les appareils prenant en charge le Wi-Fi 6 donneraient accès au Wi-Fi 6 GHz, mais non, ce serait trop logique. L’accès au spectre 6Ghz nécessite la prise en charge du Wi-Fi 6 Amélioréplus communément appelé Wi-Fi 6E.

Avantages du Wi-Fi 6E

Le spectre 6 GHz offre un certain nombre d’avantages par rapport au 5 GHz. Premièrement, il offre une parcelle plus de capacité. Cela indique moins de congestion dans les villes et permet des canaux plus larges, ce qui offre de meilleures connexions pour le streaming vidéo et la réalité virtuelle. Wi-Fi 6E efficace quadruple capacité, car il offre 14 canaux supplémentaires à 80 MHz et sept nouveaux canaux à 160 MHz.

Deuxièmement, il n’y a aucune interférence avec quoi que ce soit d’autre car la bande 6 GHz est réservée exclusivement pour le Wi-Fi.

Troisièmement, les canaux peuvent être plus larges, ce qui indique une plus grande bande passante pour le streaming vidéo et d’autres applications gourmandes en données comme la réalité virtuelle. Les vitesses peuvent dépasser 1 Go et la latence peut être inférieure à une milliseconde.

Inconvénients du Wi-Fi 6E

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, malheureusement. Tout d’abord, vous aurez probablement besoin d’un nouveau routeur pour en profiter. Très peu de routeurs sans fil actuels prennent en charge le Wi-Fi 6E, vous devrez donc probablement effectuer une mise à niveau.

Deuxièmement, le Wi-Fi 6E a une portée plus courte que l’ancien Wi-Fi 6 et est également plus facilement bloqué par des structures physiques. Donc, si vous vivez dans une maison aux murs épais, les performances risquent d’en souffrir. Vous pouvez également constater que la couverture Wi-Fi 6E ne s’étend pas aussi loin à l’extérieur de votre maison, dans les cours et les jardins.

Ce n’est pas vraiment un problème dans la pratique, cependant, car la couverture retombe simplement dans la gamme des 5 GHz.

Avis de Netcost-security.fr

Le rapport semble assez vague, et nous avons déjà été brûlés par des rapports qui indiquaient que le Wi-Fi 6E arrivait sur l’iPhone 14.

Cela dit, étant donné qu’Apple a déjà mis à niveau les puces radio des derniers iPad et Mac, l’extension des mêmes capacités aux iPhones du modèle Pro de cette année semble une valeur sûre. Il est moins certain que les modèles non Pro obtiendront la même mise à niveau.

Photo : Alessandra Wolfsberger/Unsplash

