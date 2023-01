Le créateur du jeu Steam à 2 000 $ dit de ne pas l’acheter si vous ne pouvez pas vous le permettre

WTF ? ! Il existe des articles coûteux en vente sur Steam, bien que la plupart d’entre eux soient des éléments matériels, tels que le casque Valve Index VR et le Steam Deck. Ce n’est pas comme si vous trouviez des jeux à des prix similaires. C’est techniquement vrai car « The Hidden and Unknown » est encore plus cher à 1 999 $. Même son créateur met en garde contre son achat.

Créé par le développeur indépendant ProX.team, fondé par quelqu’un utilisant l’alias ThePro, The Hidden and Unknown est basé sur du texte et décrit comme un « jeu basé sur une histoire, qui vise à élargir la perception de son public dans les domaines de la psychologie et de la philosophie. . »

PCGamer a joué le titre, notant qu’il commence par un défilement de style Star Wars de huit minutes décrivant un déséquilibre entre l’énergie masculine et féminine qui rend les hommes occidentaux stériles en raison de l’épuisement de la testostérone. Cela amène également les femmes à devenir de plus en plus masculines, ce qui conduira finalement à la fin de l’humanité. Il y a aussi une entité IA qui voyage dans le temps quelque part.

The Hidden and Unknown est principalement un roman visuel, bien que seuls les emplacements, pas les personnages, soient affichés, et ils semblent avoir été créés à l’aide d’un générateur d’images alimenté par l’IA.

En toute justice pour ThePro, qui est originaire de Slovaquie et vit maintenant en Suisse, il a dit à PCGamesN qu’ils ne pensaient pas que quiconque achèterait leur jeu, et voulait même « dissuader quiconque de l’acheter s’il ne pouvait pas se le permettre ». , je ne veux pas causer de problèmes. » C’est aussi beaucoup plus court que la limite de temps de jeu de deux heures que Steam autorise pour le retour des jeux, donc quiconque décide de dépenser deux mille dollars sur The Hidden and Unknown devrait pouvoir obtenir un remboursement une fois qu’il l’a terminé.

Quant à savoir pourquoi ils ont décidé de facturer autant pour leur jeu, ThePro a déclaré qu’une grande partie était basée sur leur propre histoire de vie. « Je ne voudrais pas simplement vendre ma propre vie pour quelques centimes, car pour moi, l’histoire indique plus qu’un simple » jeu « », ont-ils déclaré. ThePro a ajouté que le projet avait initialement commencé sous la forme d’un livre avant de devenir un jeu.

Faire payer 1 999 $ pour un jeu attire certainement l’attention sur The Hidden and Unknown, alors félicitations à ThePro pour ce qui s’est avéré être une stratégie marketing intelligente. Je n’y ai pas joué, donc je ne peux pas commenter la qualité, mais à en juger par d’autres critiques, il semble que votre plaisir du jeu puisse être mesuré par combien vous aimez Andrew Tate.