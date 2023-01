Microsoft Teams Vs Slack – l’UE patauge dans

Tout comme d’autres grandes entreprises technologiques, Microsoft fait face à de nombreuses poursuites judiciaires dans différentes parties du monde. Il a été rapporté que Microsoft pourrait devenir la nouvelle cible de l’enquête antitrust de la Commission européenne (CE). L’entreprise attire l’attention de la CE en raison de la plainte de Slack concernant Teams. Maintenant, un nouveau rapport confirme que la CE sera confrontée à Microsoft et qu’elle fera bientôt l’objet d’un test formel.

Plusieurs sources de la CE ont confirmé que Microsoft ferait bientôt face à une enquête antitrust sur le regroupement de Teams avec d’autres logiciels Microsoft 365, selon un rapport de Politico. Bien que les détails ne soient pas encore clairs, le régulateur prévoit de publier une « déclaration d’objection » sur la manière dont Microsoft traite injustement ses concurrents de manière anticoncurrentielle. Un porte-parole de la CE confirme également qu’un test de l’enquête est en cours.

Dans tous ces cas, la principale raison de l’accent mis sur Microsoft est la plainte déposée par Slack il y a trois ans, en 2020. Slack affirme que Microsoft a caché le « coût réel » lorsqu’il regroupe Teams avec la suite de produits Microsoft 365. Cela oblige également les marques à installer l’entreprise sur les appareils grand public. À l’époque, Slack exhorte les régulateurs à forcer Microsoft à supprimer Teams de sa suite Microsoft 365. Slack souhaite également que l’entreprise le propose séparément à un prix commercial « équitable ». L’UE a envoyé des questionnaires à toutes les parties concernées afin de mieux comprendre la question. Cependant, ce n’est pas le bon moment pour Microsoft de faire face à une autre enquête antitrust. L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars fait actuellement l’objet d’un test minutieux par certains régulateurs.

Microsoft corrige des pannes comme Teams, Outlook et OneDrive

Microsoft étudie les problèmes de réseau liés après que des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde ont signalé ne pas pouvoir accéder à des services tels que Microsoft Teams et Outlook. Dans la dernière mise à jour, la société indique qu’elle a maintenant « confirmé que les services concernés sont restaurés et stables, et étudie certains impacts potentiels sur les services Exchange Online ». Dans une série de tweets précédents du compte Twitter Microsoft 365 Status, la société a déclaré qu’elle prenait des mesures pour isoler le problème. Cependant, la société n’a fait aucune mention officielle de l’ampleur du problème.

Microsoft a précédemment déclaré : « Nous enquêtons sur un problème affectant plusieurs services Microsoft 365 et avons annulé les modifications du réseau qui, selon nous, auront un impact. Nous surveillons de près les services lorsque la restauration est en vigueur. »

Le suivi des pannes en ligne Downdetector montre que près de 4 000 personnes ont été touchées en Inde. De plus, pas moins de 5000 personnes au Royaume-Uni ont eu la même plainte à propos d’Outlook. Des rapports ont également été signalés en Australie, au Japon et aux Émirats arabes unis. De plus, la panne affecte un grand nombre d’utilisateurs en Chine.

Selon Microsoft, plus de 280 millions de personnes dans le monde utilisent Microsoft Teams, dans les entreprises et les écoles et plus encore. Les autres services touchés par la panne incluent Microsoft Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive Entreprise. Microsoft a précédemment déclaré qu’il sondait également des problèmes de connectivité avec son service de cloud computing Azure, qui affectait « un sous-ensemble d’utilisateurs ».

Les joueurs poursuivent Microsoft devant un tribunal américain pour bloquer l’accord d’Activision Blizzard

Microsoft Corp est en cour aux États-Unis parce que certains consommateurs affirment que l’accord de 69 milliards de dollars avec Activision Blizzard (Act. Blizz.) supprimera l’industrie du jeu vidéo. Deux semaines après que la FTC a déposé son dossier devant un juge de la loi, elle a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Californie. Le procès vise à empêcher l’entreprise de racheter Act. Blizz. Si cet accord aboutit, ce sera le plus gros accord de l’industrie du jeu vidéo.

Le procès vise à bloquer l’accord de Microsoft avec Act. Blizz. a été déposée au nom de 10 joueurs vidéo en Californie, au Nouveau-Mexique et au New Jersey.