Les livraisons d’iPhone en 2022 ont chuté de 14,9 % au cours du trimestre des fêtes, mais toutes les autres marques ont fait encore pire

Les livraisons d’iPhone en 2022 ont chuté de 14,9 % en glissement annuel pendant le trimestre des fêtes, et les livraisons pour l’année civile ont également baissé de 4 %, selon les dernières données d’IDC.

Cependant, bien que cela ne semble pas être une bonne nouvelle, Apple s’en est mieux sorti que toute autre marque à la fois au cours du trimestre et sur l’ensemble de l’année…

La société d’information sur le marché IDC a déclaré que le dernier trimestre de l’année dernière avait connu la plus forte baisse des livraisons de smartphones jamais vue en un seul trimestre, et que l’année dans son ensemble était le nombre le plus bas depuis 2013.

Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 18,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 300,3 millions d’unités au quatrième trimestre 2022 (4T22), selon les données préliminaires d’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. La baisse marque la plus forte baisse jamais enregistrée en un seul trimestre et a contribué à une forte baisse de 11,3 % pour l’année. L’année 2022 s’est terminée avec des expéditions de 1,21 milliard d’unités, ce qui représente le total annuel d’expéditions le plus bas depuis 2013 en raison d’une demande des consommateurs considérablement réduite, de l’inflation et des incertitudes économiques.

En effet, a déclaré IDC, les expéditions du trimestre des fêtes étaient en fait inférieures à celles du troisième trimestre – la première fois que cela se produisait.

« Nous n’avons jamais vu les expéditions du trimestre des fêtes être inférieures à celles du trimestre précédent. Cependant, une demande affaiblie et des stocks élevés ont poussé les fournisseurs à réduire considérablement leurs expéditions », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC. « Les fortes ventes et promotions au cours du trimestre ont contribué à épuiser les stocks existants plutôt qu’à stimuler la croissance des expéditions. Les fournisseurs sont de plus en plus prudents dans leurs expéditions et leur planification tout en réalignant leur attention sur la rentabilité. Même Apple, qui jusqu’à présent était apparemment immunisé, a subi un revers dans sa chaîne d’approvisionnement avec des fermetures imprévues dans ses principales usines en Chine. Ce que nous dit ce trimestre de vacances, c’est que la hausse de l’inflation et les préoccupations macroéconomiques croissantes continuent de freiner les dépenses de consommation encore plus que prévu.

Les livraisons d’iPhone au quatrième trimestre ont diminué de 14,9 % en glissement annuel, mais toutes les autres marques ont vu leurs propres livraisons chuter encore plus. De Samsung à 15,6% en baisse, à Xiaomi en baisse de 26,3%. La baisse globale toutes marques confondues est de 18,3 %.

C’est une histoire similaire quand il s’agit de l’année dans son ensemble. Les livraisons d’iPhone en 2022 ont baissé de 4 %, mais une fois de plus, toutes les autres marques ont connu des baisses plus importantes – de Samsung à 4,1 % à Vivo à 22,8 %. La baisse sur toutes les marques de smartphones a été de 11,3 %.

Jusqu’à présent, les analystes s’attendaient à ce que 2023 soit une année de reprise, les livraisons de smartphones devant augmenter de 2,8 %, mais IDC affirme que cela semble incertain, pour trois raisons.

Premièrement, les dépenses de consommation restent prudentes. Avec une inflation élevée et des licenciements généralisés, beaucoup choisissent de faire attention à leur argent, et les dépenses de luxe ne figurent pas en tête des listes de la plupart des gens à l’heure actuelle.

Deuxièmement, les fabricants de smartphones sont tout aussi prudents et maintiennent leurs gammes statiques ou réduisent en fait le nombre de modèles proposés. Apple a tendance à planifier l’iPhone sur plusieurs années, il est donc probablement bloqué avec un modèle Plus cette année, même si tous les signes indiquent une demande très faible. Mais il est possible qu’il n’y ait que trois modèles d’iPhone phares dans la gamme 2024.

Troisièmement, les détaillants réduisent la taille de leurs commandes afin d’éviter le risque de se retrouver avec des stocks invendus.

IDC dit que si nous faire voir toute croissance des smartphones cette année, il est probable qu’elle soit principalement tirée par les remises et les offres, et non par la croissance organique.

Photo : RH Lee/Unsplash

