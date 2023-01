Apple est dans une « guerre silencieuse » contre Google qui est alimentée par la rancune envers Android

Il va sans dire qu’Apple et Google n’ont jamais été en bons termes. Ils sont rivaux depuis toujours. Eh bien, il semble que la rivalité devient de plus en plus froide. Comment?

Selon le dernier rapport, Apple travaille à séparer son système d’exploitation mobile des fonctionnalités d’Alphabet, la société mère de Google. Et cela laisse penser qu’iOS pourrait à terme être totalement exempt des services Google !

Apple a une approche en trois volets contre Google

Selon le dernier rapport du Financial Times, les ingénieurs d’Apple affirment que l’entreprise a toujours une dent contre Google à propos d’Android. Les ingénieurs ont également affirmé que le géant des smartphones est actuellement dans une « guerre silencieuse » avec Google.

Pour vous combler un peu, la rivalité entre Apple et Google remonte au début des années 2000. Comme l’a souligné le Financial Times, lorsque Google a proposé Android, le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, l’a décrit comme un « produit volé » qui imite iOS. Le co-fondateur est même allé jusqu’à déclarer une « guerre thermonucléaire » contre Google.

Désormais, Apple veut séparer son produit des services de Google. Selon des rapports récents, la société intensifie son combat en travaillant sur ses services de smartphone. Et il combattra Google sur trois fronts. Et les trois fronts incluent la recherche, la publicité en ligne et la cartographie.

Nouveaux services internes

Vous vous demandez ce que les trois fronts peuvent réellement offrir ? Eh bien, nous avons des données du rapport. Regarde:

Cartes Apple

Les ingénieurs d’Apple travailleraient sur Apple Maps avec l’intention de remplacer Google Maps sur les appareils iOS. Et plus tôt ce mois-ci, le géant de la technologie a renforcé son produit après avoir annoncé une fonctionnalité permettant aux entreprises de revendiquer des emplacements numériques.

Cela passe par Business Connect, et c’est assez similaire à ce que Google Maps propose actuellement avec son partenariat avec Yelp. Cependant, Business Connect est défini pour être unique. Il pourrait venir avec des fonctionnalités iOS intéressantes. Par exemple, il peut venir avec l’intégration d’Apple Pay.

Moteur de recherche

Deuxièmement, la société basée à Cupertino travaille sur un tout nouvel outil de recherche. Il est actuellement connu sous le nom d’Apple Search et prévoit d’être un gros problème. Le géant de Cupertino vise à réduire jusqu’à 92% la part de Google sur le marché de la recherche. Et selon Josh Koenig, directeur de la stratégie de Pantheon, il le fera en ne faisant pas de Google l’option de recherche par défaut.

Cependant, Apple Search agira comme une épée à double tranchant pour le géant de Cupertino. Google paie actuellement des milliards de dollars à Apple pour être l’option de recherche par défaut. Ainsi, Apple pourrait perdre beaucoup de revenus au début de la recherche Apple.

Service de publicité en ligne

Enfin, le géant de Cupertino a de grands projets pour s’attaquer au pain quotidien de Google, la publicité en ligne.

Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, l’activité publicitaire de Google représente une part importante de ses revenus. Et Apple veut créer une nouvelle publicité qui le défiera. Encore une fois, ce sera un gros problème pour Apple, et Google ne s’en réjouira sûrement pas.

Néanmoins, lorsque le géant de Cupertino entrera dans le secteur de la publicité en ligne, nous pourrions assister à des changements majeurs dans la manière dont les publicités sont diffusées aux utilisateurs d’iPhone. Et sans oublier qu’Apple pourrait autoriser des courtiers de données tiers, ce qui permettra au géant de Cupertino de mieux contrôler les informations qui vont et viennent des utilisateurs d’iPhone.

Dans l’ensemble, Apple progresse petit à petit pour être en bonne position pour couper tous les liens avec Google. Et comme le rapport le suggère, nous pourrions bientôt voir le géant de Cupertino abandonner les services Google sur ses smartphones.