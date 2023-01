Samsung transfère plus de brevets 5G à Huawei, jusqu’à 180 au total !

Au cours des derniers jours, différents rapports ont fait état de la collaboration entre Samsung et Huawei. Le rapport affirme que Huawei a autorisé certaines marques comme Samsung et Oppo à utiliser certains de ses brevets 5G et non 5G. Maintenant, un nouveau rapport de The Elec affirme que Samsung vient de transférer 98 brevets qu’il détenait aux États-Unis à Huawei le mois dernier. Cela inclut les 81 brevets que Samsung a transférés à Huawei en 2019. Jusqu’à présent, la société sud-coréenne a transféré un total de 179 brevets à Huawei.

Samsung et Huawei ont signé un accord de licence croisée en 2019 pour mettre fin à leur différend en matière de brevets. Le nombre de brevets que Samsung a transférés à Huawei vaut probablement la différence dans leur accord de licence croisée. Ce délai est susceptible d’être lié au renouvellement de l’accord. La portée des brevets concernés comprend les brevets liés aux télécommunications, à la recharge, à l’appareil photo, à l’affichage et autres. Certains brevets familiaux américains inscrits au registre coréen ont également été attribués.

Dans un accord de licences croisées, une partie paie parfois plus de frais de licence que l’autre partie. Cela est dû aux différences de nombre et de qualité des brevets entre les deux parties. En 2016, Xiaomi et Microsoft ont signé un accord de licence croisée similaire, Xiaomi payant probablement plus car il a moins de brevets.

Litige sur les brevets Huawei et Samsung

Le différend sur les brevets entre Samsung et Huawei concerne des brevets liés aux télécommunications, Huawei détenant plus de brevets. Samsung est susceptible de transférer des brevets car l’accord de licence croisée concerne principalement des brevets 5G. À cet égard, Samsung a moins de brevets que Huawei. Huawei travaille sur ses revenus de licences de brevets depuis qu’il a subi divers facteurs pour interdire et se séparer de la marque de téléphones mobiles Honor. En effet, les revenus de l’entreprise provenant des brevets ont augmenté.

Après que Huawei a annoncé la signature d’un accord mondial de licences croisées de brevets avec Oppo Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. sur les normes 5G et d’autres technologies de brevets essentielles, Huawei et le groupe Samsung ont également conclu un accord de licences croisées sur leurs ensembles de brevets essentiels standard respectifs.

Les accords de licences croisées de brevets font généralement référence à deux marques ou plus avec de bons brevets s’accordant mutuellement des licences pour leurs droits de brevet décents sous certaines conditions. Les licences croisées de brevets reflètent le respect des parties pour les droits de propriété intellectuelle. En même temps, cela réduit le coût d’utilisation des brevets. Ceci est propice à la promotion des échanges techniques et de la recherche et développement. Il fournit également de meilleurs produits sur le marché.

La division mobile de Samsung forme un nouveau développeur de puces. équipe

Les puces Samsung Exynos n’ont pas été à leur meilleur sur le marché de la téléphonie mobile. Pour cette raison, Samsung est obligé d’utiliser des puces haut de gamme Snapdragon même s’il possède ses propres puces. Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre du mois dernier, Qualcomm a révélé que le Galaxy S23 utilisera la puce SD8 Gen 2 dans le monde. Les trois téléphones à venir (Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra) sont apparus sur Geekbench. La liste Geekbench révèle qu’ils utilisent tous la puce Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, The Elec estime que Samsung n’a pas abandonné ses plans de développement de puces en interne.

Pendant de nombreuses années, Samsung a confié la production de ses puces Exynos à la division System LSI de Samsung. Il s’agit d’une entité distincte de la division MX (Mobile eXperience) de Samsung. Selon un nouveau rapport, Samsung est en train de former un nouveau développeur de puces/AP. équipe au sein de sa division mobile. L’unité sera dirigée par le vice-président exécutif Choi Won-Joon. Il a rejoint Samsung en 2016 en provenance de Qualcomm.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Samsung fournira sa première puce personnalisée exclusive pour la série Galaxy S en 2025. Cependant, pour le moment, la société ne prévoit pas de lancer une nouvelle puce haut de gamme Exynos en 2023 et 2024.

Le nouveau brevet de Huawei peut améliorer l’efficacité du transport aérien des avions

Alors que beaucoup connaissent Huawei comme une marque de «téléphone mobile», la société chinoise fait bien plus que des téléphones mobiles. Huawei implique en général la technologie de la communication aux voitures intelligentes. Selon le China Patent Pub. Annou. de l’Office national de la propriété intellectuelle (numéro de publication de la demande : CN115470881A), Huawei Tech. a déposé une demande de brevet intitulée « Méthode et dispositif de détermination de la stratégie de vol d’un avion ». Le bureau a également accordé le brevet à Huawei Tech.

L’abrégé du brevet montre qu’il propose un procédé et un dispositif de détermination de la stratégie de vol d’un aéronef. Le procédé comprend : l’obtention d’un premier modèle, le premier modèle est obtenu sur la base des premières données d’apprentissage, et les premières données d’apprentissage comprennent les premières informations d’essai d’aéronef dans une période. Les informations sur l’état de vol d’au moins une seconde avion au cours de la première période, et la stratégie de vol cible du premier avion au cours de la première période. Le premier paramètre obtenu contient des informations sur les trois avions dans la première période. Les informations d’état de vol au cours de la seconde période et les informations d’état de vol d’au moins un quart des aéronefs au cours de la seconde période fonctionnent ensemble. Le premier paramètre est entré dans le premier modèle pour obtenir la stratégie de vol du troisième aéronef.

Le résumé du brevet montre que la méthode comprend :

Obtenir le premier modèle, le premier modèle est basé sur les premières données d’apprentissage

Obtenir le premier paramètre selon S620 obtenu par la formation

Entrez le premier paramètre dans le premier modèle pour obtenir la stratégie de vol du troisième avion S630

Grâce à cette méthode, le multi-agent peut sélectionner de manière autonome l’itinéraire de l’avion grâce à une grande quantité de formation et d’apprentissage. Il peut également ajuster la vitesse de l’avion sur la route. Cela peut également contribuer à optimiser la répartition des flux en zone terminale et à améliorer l’efficacité du transport aérien.