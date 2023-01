iPhone 15 Ultra vs Pro : le code iOS 17 révèle les principales différences

iOS 16 a en effet été une version boguée. Les utilisateurs signalent encore une myriade de problèmes. Bien qu’il s’agisse d’une énorme mise à jour qui a introduit des changements visuels et de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ce n’est sans aucun doute pas quelque chose dont Apple est fier. Eh bien, la bonne nouvelle est qu’iOS 17 arrive bientôt. Et la fuite de code initiale d’iOS 17 vient de révéler les principales différences entre l’iPhone 15 Ultra et Pro.

La fuite est venue d’un pronostiqueur nommé LeaksApplePro, qui a un bilan mitigé. Selon la fuite, iOS 17 se concentrera davantage sur l’efficacité et la durabilité au lieu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais le principal point fort de la fuite est qu’elle contient de nombreux détails sur la série iPhone 15.

Ce que le code iOS 17 nous dit sur la série iPhone 15

Bien que la fuite ne provienne pas d’un leakster très réputé, les extraits de code sont généralement assez précis. Ils offrent des informations précieuses sur les appareils inédits. Et en ce qui concerne la récente fuite sur iOS 17, le code regorge d’informations intéressantes sur la gamme iPhone 15.

Île dynamique sur tous les appareils iPhone 15

Premièrement, le code suggère que l’iOS 17 sera pris en charge sur six modèles d’iPhone avec Dynamic Island. Actuellement, les appareils qui entreraient dans cette liste seraient l’iPhone 14 Pro et le Pro Max. C’est deux. Ainsi, quatre autres appareils devraient être ajoutés à la liste, qui comprend tous les prochains modèles d’iPhone 15.

Port USB-C et vitesses de transfert

Le code iOS 17 semble confirmer que la gamme iPhone 15 abandonnera la technologie d’éclairage propriétaire d’Apple. Au lieu de cela, l’appareil disposera d’un port USB-C. Nous avons déjà eu des rumeurs à ce sujet. Et les extraits de code viennent de confirmer la fonctionnalité.

Par ailleurs, la fuite d’iOS 17 corrobore le rapport précédent qui affirmait que les modèles standard, à savoir l’iPhone 15 avec un écran de 6,1 pouces et le 15 Plus avec un écran de 6,7 pouces, auront une vitesse de transfert comparable à celle du connecteur Lightning.

D’autre part, les modèles haut de gamme, qui sont les iPhone 15 Pro et Ultra de 6,1 pouces avec un écran de 6,7 pouces, offriront des vitesses de transfert filaires plus rapides.

Meilleur traitement d’image sur iPhone 15 Ultra

Le leakster suggère que l’iPhone 15 Ultra pourrait se vanter d’un logiciel de traitement d’image très avancé. Cela nous amène finalement à croire que l’Ultra aura de meilleurs capteurs de caméra que le Pro.

Performances supérieures sur 15 Ultra

Bien que l’Ultra et le Pro contiennent tous deux la puce bionique A17, il semble que l’Ultra sera plus performant. Selon LeaksApplePro, « la puce de cet iPhone (Ultra) aura plus de liberté que l’iPhone 15 Pro ».

Le leakster suggère également que le modèle le plus haut de gamme (15 Ultra) pourrait être équipé d’un meilleur système de refroidissement. Cela aidera l’A17 Bionic à fonctionner à son plein potentiel.

Différences qui distinguent les modèles haut de gamme

Cette fuite d’iOS 17 est conforme aux rapports que nous avions sur Apple créant une plus grande différenciation entre les modèles haut de gamme. Et au cas où vous les auriez manqués, ils déclarent que l’iPhone 15 Ultra pourrait être livré avec une construction en titane, un écran plus grand et une nouvelle caméra périscope.

Ce sont les fonctionnalités que vous ne verrez peut-être pas dans l’iPhone 15 Pro. Et ils peuvent en effet faire du 15 Ultra l’un des meilleurs téléphones premium de 2023.

Néanmoins, lors de la Worldwide Developers Conference, Apple devrait présenter un aperçu d’iOS 17 en juin. Et il devrait être lancé avec la gamme iPhone 15, qui a une date de lancement provisoire en septembre 2023. Mais avant cela, nous nous attendons à obtenir plus de fuites sur les appareils et la nouvelle version iOS.