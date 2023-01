Donald Trump revient sur Facebook et Instagram, la nouvelle position de Meta : « Nous accueillons tous les politiciens »

La décision a été annoncée sur le blog officiel de Meta. Les premiers articles devraient déjà être publiés dans les prochaines semaines. Meta, en tout cas, a assuré qu’il maintiendrait une autre attention à la modération du contenu pour éviter « des dommages qui tombent dans le monde réel ».

Ce n’est plus une supposition. Ce n’est plus seulement un scénario. Cela arrivera vraiment, et surtout cela arrivera bientôt. Donald Trump reviendra publier du contenu sur ses comptes Facebook et Instagram. La décision a été communiquée sur le blog Meta, avec une déclaration intitulée : « Fin de la suspension des comptes de Donald Trump avec l’introduction de nouvelles directives pour empêcher que les mêmes crimes ne se reproduisent ». Ces derniers jours, l’équipe juridique de Trump avait décidé de demander la réintégration de Meta.

Le message est signé par Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta. L’objectif est de recalibrer le positionnement politique des médias sociaux, en donnant au public l’opportunité d’entendre toutes les positions politiques : « Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés lors des urnes. Les premiers articles devraient être publiés dans les prochaines semaines.

Les comptes de l’ancien président américain ont été suspendus il y a deux ans après que ses partisans ont attaqué le Capitole. Cet événement est également évoqué dans le post de Meta, où il est expliqué que la modération des réseaux sociaux sera toujours prête à intervenir : « Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Lorsqu’il y a un risque évident de préjudice dans le monde réel, nous agissons. »