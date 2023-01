Google licencie plus d’employés alors que DeepMind ferme son bureau au Canada

La société mère de Google est Alphabet et elle a d’autres marques comme Google. L’une de ses marques est DeepMind, une entreprise de technologie d’intelligence artificielle. Selon certaines informations, DeepMind fermera son bureau à Edmonton, au Canada. Par ailleurs, la société licenciera également une partie de son personnel qui se trouve dans le bureau d’exploitation du Royaume-Uni. Il y a quelques jours à peine, la société mère de Google, Alphabet, a annoncé qu’elle allait licencier 12 000 employés. La décision de DeepMind fait également partie des efforts d’Alphabet pour réduire les coûts.

Le bureau de DeepMind à Edmonton, au Canada, est le seul que la société gère directement. Cela oblige le bureau à consommer plus de ressources. Tous les autres bureaux de DeepMind se trouvent dans les bureaux de Google. Les licenciements d’Alphabet font suite à des milliers de licenciements chez des géants de la technologie comme Amazon, Microsoft et Meta. Certains membres du personnel de l’entreprise ont la possibilité de déménager dans d’autres bureaux. Il y a un bureau DeepMind à Montréal mais dans le bureau de Google Montréal.

Google a acquis DeepMind en 2014, lui donnant une avance sur la plupart de ses pairs dans la course à l’IA. Mais le développement récent de ChatGPT, un chatbot d’OpenAI soutenu par Microsoft, a stimulé l’intérêt des investisseurs pour l’IA générative. Il y a maintenant une concurrence sérieuse dans le domaine de l’IA. Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a récemment déclaré: « Je suis confiant dans l’énorme opportunité qui nous attend en raison de la force de notre mission, de la valeur de nos produits et services et de nos premiers investissements dans l’intelligence artificielle ».

Le ministère américain de la Justice se joint à huit États pour poursuivre Google en justice pour monopole

Le ministère américain de la Justice (DoJ) et huit États ont poursuivi Google mardi. Ils poursuivent l’entreprise pour avoir illégalement monopolisé le marché de la publicité numérique. Leur demande est que Google devrait scinder son activité de technologie publicitaire. Jonathan Kanter, chef antitrust du ministère de la Justice, a déclaré lors d’une conférence de presse annonçant le procès mardi. Il affirme que Google s’est livré à 15 ans de conduite anticoncurrentielle, y compris « l’acquisition d’une position dominante sur le marché par le biais d’acquisitions ». En 2007, Google a acheté le géant de la publicité en ligne DoubleClick pour 3,1 milliards de dollars (un accord que le ministère de la Justice cherche à dénouer). Il a également acheté Invite Media en 2010 pour 81 millions de dollars et AdMeld en 2011 pour 400 millions de dollars.

« Le procès que nous déposons aujourd’hui vise à tenir Google responsable de son monopole de longue date sur la technologie publicitaire numérique utilisée par les créateurs de contenu pour vendre des publicités sur Internet et par les annonceurs pour les acheter », a-t-il déclaré.

« Peu importe le secteur, peu importe l’entreprise, le ministère de la Justice restera ferme dans l’application de nos lois antitrust », a déclaré le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse.

Certains des huit États qui rejoignent le DoJ dans le procès comprennent New York, la Californie et la Virginie.

Google répond

Dans un article de blog, Google a déclaré que le procès « tente de choisir des gagnants et des perdants dans l’espace concurrentiel des technologies publicitaires. L’affaire « répète en grande partie une affirmation non fondée faite par le procureur général du Texas. Le ministère de la Justice double sur un argument erroné qui ralentira l’innovation, augmentera les coûts publicitaires et rendra plus difficile la croissance de milliers de petites entreprises et d’éditeurs ».

Le procès du DoJ demande également des dommages-intérêts à Google pour avoir surfacturé les agences gouvernementales fédérales qui achètent des publicités en ligne, telles que l’armée américaine. Le gouvernement américain a dépensé plus de 100 millions de dollars en publicités display en ligne depuis 2019, a indiqué l’agence. Mais la plainte ne dit pas combien le DoJ demande en dommages et intérêts.

Le procès est le deuxième procès antitrust que le ministère de la Justice a intenté contre Google. Il s’agit également de la cinquième affaire majeure aux États-Unis contestant les pratiques commerciales de l’entreprise. Les procureurs généraux des États-Unis ont également déposé trois poursuites distinctes contre Google, l’accusant d’avoir enfreint les lois antitrust en dominant les marchés de la recherche en ligne, de la technologie publicitaire et des applications sur la plate-forme mobile Android.