Que faire si votre smartphone Android se bloque

Presque tous les utilisateurs d’un smartphone Android sont tôt ou tard confrontés au problème lorsque le combiné commence à se bloquer. Ce n’est pas seulement un inconvénient des modèles budgétaires. En ce sens, la seule différence entre les combinés Android bon marché et chers est que ce dernier présente de tels symptômes un peu plus tard.

Considérons toutes les principales raisons pour lesquelles les smartphones Android se bloquent et essayons de déterminer s’il est possible de le résoudre d’une manière ou d’une autre.

Mise à jour du système d’exploitation

Chaque mise à jour du système d’exploitation comprend des codes logiciels et, dans certains cas, des fonctionnalités. Les développeurs Android surveillent le fonctionnement de divers appareils et apportent des ajustements au fonctionnement global de l’ensemble de la plate-forme. La plupart des mises à jour sont liées à la sécurité. Ainsi, l’utilisateur peut ne pas remarquer de changements majeurs. Mais de tels changements affectent la fonctionnalité du gadget.

Donc, la première chose qui nous vient à l’esprit est de savoir si nous pouvons ignorer les mises à jour du système. Bien sûr on peut. Mais cela indique donner nos données aux pirates sur un plateau d’argent.

Mise à jour logicielle

Outre le système d’exploitation, la plupart des applications installées sur votre smartphone Android doivent être mises à jour pour des performances plus fluides et plus sécurisées. Ne pas mettre à jour les applications indique ne pas en profiter pleinement. Certaines fonctionnalités commenceront à ne pas fonctionner correctement ou pourraient ne pas démarrer du tout sans la dernière mise à jour. Nous vous recommandons donc de mettre à jour les applications que vous utilisez toujours et celles dont le travail est obligatoire, par exemple un antivirus.

Débordement de cache

Il y a une section dans la RAM qui stocke les données temporaires des applications en cours d’exécution – le cache. Un débordement de RAM entraîne le ralentissement d’une fonctionnalité spécifique. Plus le programme a de fichiers en cache, plus il se bloquera.

Vous devez donc apprendre à nettoyer le cache et à le faire aussi souvent que possible. Ceci est particulièrement utile pour les messagers, le navigateur et l’application YouTube.

Donc, si vous ne savez toujours pas comment nettoyer le cache, voici les étapes ci-dessous :

Aller aux paramètres;

Trouvez la section « Toutes les applications » ;

Ouvrez l’application (par exemple, Viber) ;

Allez dans « Stockage » ;

Cliquez sur « Vider le cache ».

Applications en arrière-plan

Les modèles économiques sur Android avec RAM jusqu’à 2 Go commencent souvent à se bloquer en raison de la forte consommation de ressources d’application. Lorsque cela se produit, le système affiche les notifications correspondantes. Pire encore, vous pouvez simplement l’ignorer. Ainsi, dans de nombreux cas, vous n’avez pas d’autre choix que de suivre le message. Une fois cela fait, tous les processus en cours, à l’exception de ceux nécessaires au bon fonctionnement du téléphone, peuvent s’arrêter.

Vous pouvez donc essayer de tuer vous-même les applications lourdes : Paramètres>>Applications>>Stop.

Stockage complet

Pour que votre smartphone Android fonctionne correctement, vous devez surveiller non seulement l’état de la RAM, mais également le stockage natif. Pour cela, vous devez supprimer les anciens fichiers inutiles. En même temps, s’il y a trop de vidéos ou de photos que vous souhaitez conserver, déplacez-les vers les nuages. N’oubliez pas de supprimer les fichiers en double

Virus

Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, mais que votre smartphone Android se bloque toujours, la raison peut être le virus. Malheureusement, vous ne pouvez pas le détecter par vous-même. Il faut donc installer un bon antivirus.