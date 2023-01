Les acheteurs d’appareils intelligents ne gardent pas leurs appareils connectés à Internet

En bref : les appareils intelligents tels que les micro-ondes et les fours équipés d’Alexa qui peuvent diffuser leur contenu en direct se retrouvent dans les cuisines depuis des années, mais tout le monde ne profite pas pleinement de leurs fonctionnalités connectées.

Un porte-parole de LG Electronics a déclaré au Wall Street Journal que moins de la moitié des appareils intelligents vendus restent connectés à Internet à long terme. Un représentant de Whirlpool a déclaré que plus de la moitié de leurs appareils connectés sont en ligne, mais a refusé d’être plus précis.

Les appareils intelligents avec des cloches et des sifflets sophistiqués peuvent aider à attirer les acheteurs au moment de l’achat, mais cela va plus loin que cela. Les appareils connectés à Internet peuvent (et le font généralement) relayer des données et d’autres informations sur l’utilisation directement au fabricant, ce qui les aide à mieux comprendre comment les propriétaires utilisent leurs produits.

Cette relation directe peut également faciliter la vente de versions de rechange ou de services d’abonnement. Par exemple, les propriétaires du four intelligent de Whirlpool peuvent le synchroniser avec le service d’abonnement aux recettes Yummly Pro de l’entreprise pour une meilleure intégration.

Construire des relations à long terme avec les propriétaires est plus important que jamais étant donné le ralentissement des ventes, une économie incertaine et la hausse des coûts des matériaux et de l’énergie.

Diverses raisons expliquent probablement pourquoi les acheteurs ne profitent pas pleinement des appareils connectés.

Certains appareils peuvent se connecter au Wi-Fi lors de la configuration initiale, mais un changement de mot de passe ou de routeur peut entraîner une déconnexion. D’autres peuvent être installés dans une zone avec une couverture Wi-Fi faible ou inexistante. Certains acheteurs pourraient tout simplement ne pas utiliser les fonctionnalités qu’un appareil connecté peut se permettre.

Les défenseurs de la vie privée ont leurs propres raisons de ne pas connecter les appareils à Internet et les puristes ne veulent probablement pas s’inquiéter de la possibilité d’une mise à jour en direct ratée bloquant leur machine à laver ou leur réfrigérateur.

Malgré leur faible utilisation, les fonctionnalités connectées des appareils sont probablement là pour rester. Le directeur américain de ThinQ chez LG, Henry Kim, a déclaré que les fonctionnalités de maison intelligente se trouvent désormais sur 80 à 90% de tous les appareils qu’ils vendent, à l’exception des modèles économiques d’entrée de gamme.