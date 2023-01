Date de lancement du OnePlus Pad confirmée !

OnePlus est prêt pour le prochain événement Cloud 11. Et même si la rumeur disait que l’événement était à peu près le lancement mondial de OnePlus 11, la marque semble avoir beaucoup plus en réserve.

Selon une nouvelle rumeur, l’événement dévoilera également la toute première tablette de OnePlus, la OnePlus Pad.

Et ce n’est pas comme une rumeur banale. OnePlus tease également le lancement de la tablette sur son site Web. Cela, combiné à ce qu’un leakster fiable a tweeté, confirme que OnePlus dévoilera son tout premier Pad le 7 février.

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur OnePlus Pad

OnePlus n’a annoncé aucun détail sur la tablette. Cependant, le microsite que OnePlus a mis en place pour la tablette nous donne un petit indice sur ce que nous pouvons attendre du Pad.

Le microsite du OnePlus Pad indique que « les boîtes sont de toutes formes et tailles ». Et le diagramme juste à côté de la déclaration montre une tablette. Maintenant, si vous regardez de plus près l’image, vous remarquerez que les bordures ressemblent à peu près à des cadres. En y regardant de plus près, vous verrez que les bordures sont toutes symétriques.

Peut-être, à travers cette image, OnePlus tease que le Pad aura des lunettes symétriques sur trois côtés. Alors, cela indique-t-il que le menton de l’appareil aura un menton épais ? Pourtant, ce n’est pas quelque chose qui est gravé dans la pierre. OnePlus a peut-être caché la bordure la plus basse pour donner au microsite un aspect cool.

Néanmoins, quel que soit le cas, nous verrons sûrement plus de vidéos teasers sur l’appareil très bientôt. Et même si OnePlus décide de ne pas teaser son Pad, l’événement officiel n’est pas si loin. Comme mentionné précédemment, Cloud 11 est prêt pour le 7 février. Alors, attendez-vous à recevoir bientôt des nouvelles plus intéressantes sur la tablette.