Battle of the Blocks : voici comment le nouveau Mac mini se compare au Mac Studio

Le Mac mini de nouvelle génération d’Apple avec la puce M2 ou la nouvelle puce M2 Pro est arrivé. Il dispose de processeurs et de processeurs graphiques plus puissants, jusqu’à 32 Go de RAM, jusqu’à 3 écrans externes, une sortie 8K via HDMI, WiFi 6E et les modèles de base sont encore plus abordables. Le nouveau bureau rejoint le Mac Studio plus puissant, ce qui rend la gamme plus diversifiée. Mais le Mac Studio est-il exagéré pour la plupart des gens avec le nouveau Mac mini à considérer ? Voici une comparaison approfondie entre Mac mini et Mac Studio pour savoir comment tout se passe.

Après être passé d’Intel au M1 en 2020, Apple a donné au Mac mini un grand rafraîchissement pour commencer 2023. Le nouveau bureau a beaucoup plus de flexibilité en ce qui concerne les configurations et couvrira plus de cas d’utilisation que jamais avec la possibilité de choisir le Puce M2 ou M2 Pro.

Le Mac Studio reste le Mac Apple Silicon le plus puissant avec la puce M1 Max ou M1 Ultra. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau Mac de bureau ou que vous soyez simplement curieux de voir comment tout se compare, allons-y !

Mac mini vs Mac Studio : comment se comparent-ils ?

CPU, GPU, mémoire, moteur neuronal

Le M2 est une mise à niveau modérée par rapport au M1, mais le M2 Pro apporte une gamme de puissance et de capacité beaucoup plus grande au Mac mini – servant d’étape sans avoir à aller jusqu’au Mac Studio.

Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Mac Studio M1 Max M1 Ultra Mac Studio CPU 8 cœurs Jusqu’à 12 cœurs 10 cœurs 20 cœurs GPU 10 cœurs Jusqu’à 19 cœurs Jusqu’à 32 cœurs Jusqu’à 64 cœurs Stockage Jusqu’à 2 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To RAM Jusqu’à 24 Go Jusqu’à 32 Go Jusqu’à 64 Go Jusqu’à 128 Go Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 32 cœurs

Apple affirme que le M2 dispose d’un processeur jusqu’à 18 % plus rapide et d’un processeur graphique jusqu’à 35 % plus rapide que le M1. M2 offre également jusqu’à 24 Go de RAM, 50 % de bande passante mémoire en plus et un moteur neuronal 40 % plus rapide que M1.

Pour plus de puissance, Apple affirme que le M2 Pro offre un processeur 20 % plus rapide et des performances GPU 30 % plus rapides que le M1 Pro. Et le moteur neuronal M2 Pro a vu sa vitesse augmenter de 40 % par rapport à son prédécesseur (remarque : le M1 Pro n’a jamais été disponible dans le Mac mini 2020).

Vous avez jusqu’à 12 cœurs de processeur et 19 options de processeur graphique avec le M2 Pro plus jusqu’à 32 Go de RAM.

Et une autre mise à niveau avec la puce M2 Pro est dédiée aux moteurs d’encodage et de décodage ProRes.

Le M1 Max et en particulier le M1 Ultra vont bien au-delà du M2 Pro avec un processeur jusqu’à 20 cœurs, un GPU jusqu’à 64 cœurs, un moteur neuronal à 32 cœurs, jusqu’à 128 Go de RAM, et plus encore. Bien que ces chiffres puissent sembler alléchants sur le papier, n’oubliez pas que vous devrez disposer de flux de travail très intenses pour utiliser cette puissance.

E/S

Le M2 Pro et le M2 Mac mini bénéficient tous deux de mises à niveau en matière d’E/S. Tout d’abord, vous avez le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3 sur les deux versions.

Ensuite, le M2 Pro obtient plus d’améliorations avec le double des ports Thunderbolt 4/USB 4 (4), la prise en charge de jusqu’à 3 écrans externes et jusqu’à une sortie 8K via HDMI (vraisemblablement HDMI 2.1 mais Apple ne le précise pas).

M2 Pro Mac mini E/S

Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Mac Studio Ports USB-C/Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) 2 4 Jusqu’à 6 Ports USB-A 2 2 2 HDMI ✅ ✅ ✅ SDXC ❌ ❌ ✅ UHS-II Bluetooth 5.3 5.3 5.0 Socket casque 3,5 ✅ ✅ ✅ Wifi Wi-Fi 6E (802.11.ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Ethernet Gigabit ou configuration à 10 Go Gigabit ou configuration à 10 Go 10 Go Socket en charge de l’affichage externe Jusqu’à 2 écrans : 1 jusqu’à 6K/60Hz sur Thunderbolt et 1 jusqu’à 4K/60Hz sur HDMI Jusqu’à 3 écrans externes : 2 jusqu’à 6K/60Hz avec Thunderbolt, 1 jusqu’à 4K/60Hz via HDMI Ou 1 écran à 8K/60Hz, ou 1 écran à 4K/240Hz via HDMI Jusqu’à 5 écrans externes : 4 jusqu’à 6K/60Hz plus 1 jusqu’à 4K/60Hz

Mais comme vous vous en doutez, le Mac Studio le plus puissant reste avec le plus d’E/S. Il offre deux ports USB-C ou Thunderbolt 4 à l’avant ainsi que son emplacement SDXC UHS-II. Le reste (la majorité) des E/S reste à l’arrière.

Bien qu’il soit un peu en retard avec le WiFi, le Bluetooth et l’absence de prise en charge de la vidéo 8K, Mac Studio prend en charge jusqu’à 5 écrans externes et est livré en standard avec Ethernet 10 Go.

Dimensions et couleur

Le nouveau Mac mini est essentiellement de taille identique à son prédécesseur. Le Mac Studio présente la même largeur et profondeur de 7,7 x 7,7 pouces que le mini, mais est environ 2,5 fois plus grand à 3,7 pouces.

Non pas qu’il soit important en tant qu’ordinateur de bureau, mais le M2 Pro pèse 0,2 livre de plus que les versions M2 et M1. Et le Mac Studio est 2 à 3 fois plus lourd à 5,9 ou 7,9 livres pour les modèles M1 Max et M1 Ultra.

Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Mac Studio Hauteur 1,41 pouces (3,58 cm) 1,41 pouces (3,58 cm) 3,7 pouces (9,5 cm) Largeur 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) Profondeur 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) Masse 2,6 livres (1,18 kg) 2,8 livres (1,28 kg) 5,9 ou 7,9 livres (2,7 ou 3,6 kg)

Mac mini et Mac Studio sont disponibles en une seule couleur : argent.

Qu’y a-t-il dans la boite

La seule chose dans la boîte du Mac mini ou du Mac Studio est l’ordinateur et le câble d’alimentation.

Apple propose bien sûr son Studio Display comme son propre moniteur externe. Mais il existe également de nombreuses alternatives intéressantes qui sont moins chères :

Vous pouvez également choisir le clavier et la souris magiques d’Apple ou consulter des options telles que la gamme populaire MX Master de Logitech.

Mac mini vs Mac Studio : prix

Une belle surprise avec le nouveau Mac mini, les configurations de base M2 commencent à seulement 599 $ – 100 $ de moins que les modèles M1.

Passer au M2 Pro Mac mini fait plus que doubler le prix de départ du M2 à 1 299 $ – mais vous obtenez beaucoup plus de puissance et doublez le stockage et la RAM. Mac Studio avec M1 Max commence à 1 999 $ et monte jusqu’à 7 999 $ pour les configurations personnalisées.

Mac mini M2 Mac mini M2 Pro Mac Studio 256/8 599 $ – – 512/8 799 $ – – 512/16 999 $ 1 299 $ – 512/32 – – 1 999 $ Personnalisé 1 899 $ Jusqu’à 4 499 $ 7 999 $

Récapitulatif entre Mac mini et Mac Studio

Le nouveau Mac mini avec M2 ou M2 Pro est une excellente mise à jour est une mise à jour très bienvenue. Il offre la flexibilité d’obtenir (ou de créer) le bureau Mac dont vous avez besoin sans avoir à passer jusqu’au Mac Studio.

Pour tous ceux qui ont des flux de travail de base à moyenne intensité, le M2 Mac mini conviendra parfaitement avec des options entre 8 et 24 Go de mémoire et un stockage jusqu’à 2 To.

Pour ceux qui ont des flux de travail plus intensifs comme les professionnels de la création ou les aspirants professionnels de la création, les prosommateurs et similaires qui n’ont pas besoin d’un Mac Studio, le M2 Pro Mac mini devrait être la solution idéale.

J’imagine que le Mac mini sera très puissant pour plus de 95 % des clients. Mais si vous poussez régulièrement votre Mac avec de nombreuses exportations vidéo, d’autres travaux créatifs comme la modélisation 3D, exécutez de grands ensembles de données, etc., et avez également besoin que ce travail se fasse le plus rapidement possible, le Mac Studio est là pour vous.

Les nouveaux M2 et M2 Pro Mac mini sont disponibles dès maintenant auprès d’Apple, d’Amazon, de Best Buy, etc.

Que pensez-vous du nouveau Mac mini et comment se compare-t-il au Mac Studio ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

