Apple se prépare pour le premier Apple Store de vente au détail en Malaisie

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a commencé à recruter du personnel pour son premier Apple Store de détail en Malaisie. La société a récemment publié des offres d’emploi en Malaisie sur son site Web. Il s’agit notamment des gérants de magasins de détail, des responsables de magasins de détail, des spécialistes des opérations, des spécialistes commerciaux, des spécialistes techniques, du personnel de support, des créatifs et des vendeurs. Les listes indiquent que les postes sont destinés aux propres magasins de détail d’Apple, et non aux revendeurs tiers. La société exploite également une boutique en ligne en Malaisie. Bien que la liste des emplois n’indique en aucun cas l’emplacement du premier magasin Apple Store en Malaisie, le rapport suggère qu’il pourrait être construit dans la capitale du pays, Kuala Lumpur.

Le développement renforcera la présence d’Apple dans la région asiatique. En novembre 2015, Apple a ouvert un magasin de détail à Singapour, son premier magasin de détail en Asie du Sud-Est. Trois ans plus tard, Apple a ouvert un autre magasin en Thaïlande. De plus, Apple a également récemment publié des offres d’emploi pour son premier site en Inde, un magasin de détail en construction depuis quelques années. Bien qu’Apple ne déclare pas ses ventes dans des pays individuels, la société a généré plus de 29 milliards de dollars de revenus dans sa région Asie-Pacifique au cours du dernier exercice, selon Bloomberg.

Apple explique officiellement la nouvelle fonction de clé de sécurité physique d’iOS 16.3

Apple a partagé cette semaine un document d’assistance détaillant sa nouvelle fonctionnalité de clé de sécurité Apple ID. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible à partir d’iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS 13.2. Ce document présente une vue d’ensemble de la nouvelle fonctionnalité de clé de sécurité et explique comment l’utiliser. Apple affirme que les fonctionnalités de sécurité facultatives sont là pour les personnes qui souhaitent « plus de protection contre les attaques ciblées comme le phishing ou les escroqueries sociales ». Lorsqu’elle est active, la connexion à un identifiant Apple nécessite que les utilisateurs saisissent le mot de passe du compte d’un utilisateur, puis utilisent une clé de sécurité certifiée FIDO pour effectuer une authentification à deux facteurs. Ceci est différent du code à 6 chiffres habituel d’un autre appareil Apple.

Ceux qui activent cette fonctionnalité doivent faire très attention à ne pas perdre leur clé de sécurité. Cela pourrait entraîner une perte permanente d’accès à leur compte Apple ID. Par conséquent, les utilisateurs doivent configurer au moins deux clés de sécurité, et la fonctionnalité prend en charge jusqu’à six clés au total. Apple recommande de conserver les clés de sécurité à plusieurs endroits. Par exemple, cacher une clé de sécurité quelque part dans votre maison peut être une solution de secours.

« Conservez votre clé de sécurité dans un endroit sûr et envisagez de conserver votre clé de sécurité à plusieurs endroits », indique la société. « Par exemple, une clé à la maison et une clé au travail. Si vous êtes absent, vous voudrez peut-être laisser une clé de sécurité à la maison.

Comment activer la clé de sécurité

Pour activer la clé de sécurité Apple ID sur un iPhone ou un iPad, ouvrez l’application « Paramètres », appuyez sur le nom de l’utilisateur, appuyez sur « Mot de passe et sécurité », sélectionnez « Ajouter une clé de sécurité » et suivez les étapes. Suivez les instructions à l’écran. Sur un Mac, ouvrez l’application Paramètres système, cliquez sur votre nom, cliquez sur Mot de passe et sécurité, cliquez sur Ajouter à côté de Clé de sécurité et suivez les étapes.

Les utilisateurs peuvent supprimer les clés de sécurité à tout moment en suivant les mêmes étapes ci-dessus. Il vous suffit d’appuyer ou de cliquer sur « Supprimer toutes les clés de sécurité ». Après cela, l’identifiant Apple de l’utilisateur reviendra à l’utilisation des codes à 6 chiffres habituels pour l’authentification à deux facteurs.

De nombreuses clés de sécurité ressemblent à des clés USB, et certaines options fonctionnent sans fil via NFC, tandis que d’autres disposent de ports Lightning, USB Type-C ou USB Type-A pour une connexion directe aux iPhones, iPads et Macs. La société recommande certaines clés de sécurité dans sa documentation, telles que la YubiKey 5Ci, qui possède à la fois Lightning et USB Type-C.

La documentation d’Apple fournit d’autres détails importants, il vaut donc la peine de vérifier avant d’activer la fonctionnalité. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à iCloud pour Windows lorsque la fonctionnalité est active. Il ne prend pas non plus en charge certains types de comptes d’identification.