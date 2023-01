Comment restaurer l’ancien bouton de recherche sur Windows 11 22H2

Windows 11 de Microsoft a apporté plusieurs modifications à la façon dont vous voyez et utilisez le système d’exploitation. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 telles que les widgets, la possibilité d’installer des applications Android, des onglets dans l’Explorateur de fichiers, des onglets dans le Bloc-notes et l’invite de commande, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités. Bien que ces nouvelles fonctionnalités et modifications soient pour le bien du système d’exploitation, il y aura toujours un groupe de personnes qui n’aimeraient pas que certaines choses changent. L’une de ces choses que beaucoup de gens semblent ne pas vouloir changer est le bouton de recherche.

Vous voyez, auparavant, le bouton Rechercher de la barre des tâches de Windows 11 était l’icône de la loupe. Maintenant, cette icône a été remplacée par une barre de recherche dédiée présente dans la barre des tâches. Bien que le nouveau design, à mon avis personnel, ait l’air bien, tout le monde ne semble pas bien le suivre. Donc, si vous faites partie d’un groupe de personnes qui souhaitent revenir à l’ancien bouton de recherche de Windows 11, ce guide est fait pour vous.

Comment récupérer l’ancien bouton de recherche dans Windows 11

Maintenant, si vous n’aimez pas la zone de recherche qui se trouve dans votre barre des tâches sur votre PC Windows 11, il n’y a pas de problème ! Vous voyez que Microsoft a pensé à ses utilisateurs et vous a fourni des options pour modifier ou revenir à l’ancien bouton de recherche. Voici les étapes que vous devez suivre.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Windows 11. Cliquez sur Personnalisation dans le menu de gauche. Sur le côté droit, cliquez sur l’option Barre des tâches. Cliquez sur le menu déroulant sur les éléments de la barre des tâches. À côté de l’option du champ de recherche, vous devriez voir un menu déroulant. Clique dessus. Vous avez le choix entre 4 options, Masquer l’icône de recherche uniquement, l’icône de recherche et l’étiquette ou le champ de recherche. Choisissez ce que vous préférez et voyez les modifications se refléter instantanément dans la barre des tâches. C’est ainsi que vous pouvez revenir à l’ancienne icône de recherche dans la barre des tâches de votre PC Windows 11.

Cependant, si vous ne semblez pas avoir les paramètres pour modifier l’icône du bouton Rechercher de votre barre des tâches sur votre PC Windows 11, vous devrez utiliser un outil tiers dont on a beaucoup parlé. Suivez ces étapes pour revenir à l’ancien bouton de recherche de votre barre des tâches sur votre PC Windows 11.

Comment changer la disposition du bouton de recherche en ancienne disposition dans Windows 11

ViveTool pour Windows 11 est un outil tiers qui vous permet d’activer ou de désactiver un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de test pour votre PC Windows 11. Le processus pour utiliser cet outil et l’obtenir est simple et facile. Vive Tool est gratuit. Voici les étapes pour remplacer le bouton de recherche par le précédent.

Tout d’abord, téléchargez l’outil Vive depuis sa page GitHub en vous rendant sur par ici. Une fois que vous avez téléchargé le dossier zip, extrayez-le et placez son contenu dans un dossier auquel vous pouvez facilement accéder. Maintenant, lancez l’invite de commande ou Windows Powershell à partir du menu Démarrer. Assurez-vous de les exécuter avec les privilèges d’administrateur. Maintenant, entrez la commande CD C: Vive Tool. Où C représente le lecteur que vous avez enregistré dans le dossier Vive Tool. Une fois que vous avez défini le chemin de l’outil Vive, vous pouvez entrer la commande suivante vivetool /désactiver /id:42038001 Alternativement, si la commande ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser cette autre commande vivetool /désactiver /id:40966682 Une fois que vous avez entré la commande, appuyez sur la touche Entrée. Maintenant, fermez Windows Powershell ou l’outil d’invite de commande et redémarrez votre PC Windows 11. Vous devriez maintenant voir l’ancienne icône de recherche dans votre barre des tâches.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement remplacer l’icône du bouton de recherche actuel par l’icône de recherche précédente sur votre PC Windows 11. La meilleure façon de changer l’icône est d’utiliser le menu Paramètres.

Cependant, si vous n’avez pas l’option, vous la recevrez lentement mais sûrement via une mise à jour de Windows 11. Vous avez des questions ou des requêtes ? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

