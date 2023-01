Cet iPhone de 10 ans a reçu une mise à jour iOS d’Apple

Depuis quelques jours, la mise à jour iOS 16.3 est disponible pour les appareils éligibles. Dans cette mise à jour, Apple a corrigé de nombreuses failles de sécurité dans les modèles d’iPhone mis à niveau vers iOS 16. En plus de tout cela, Apple a envoyé des mises à jour pour iOS 15.7.3 et, à la surprise générale, iOS 12.5.7. En conséquence, de nombreux modèles d’iPhone ont reçu des mises à jour logicielles. Les détails sont fournis ici!

L’iPhone 5s reçoit une mise à jour logicielle 10 ans après son introduction

Apple a corrigé les failles de sécurité du modèle iPhone avec la sortie d’iOS 16.3. La société a publié iOS 12.5.7, iOS 15.7.3, iPadOS 15.7.3, macOS 11.7.3 et d’autres correctifs pour ses anciens produits qui ne peuvent pas être mis à jour vers de nouvelles versions en raison de la gravité de ces vulnérabilités.

De plus, les utilisateurs peuvent observer que les versions 12 à 15 d’Apple iOS sont ignorées. Ceux-ci résultent de situations où les mises à jour de l’appareil sont interrompues. L’iPhone 5s, qui a fait ses débuts en 2013, a reçu la mise à jour iOS 12.5.7 à la suite de la mise à jour de cette société.

L’iPhone 5s est le premier smartphone sous iOS 12.5. Par ailleurs, il existe d’autres appareils, notamment l’iPod touch (6e génération), l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Les premiers Mac pris en charge par macOS Big Sur étaient les MacBook Air, Mac Pro et MacBook Pro. Voici une liste des versions de mise à jour Apple iOS les plus récentes :

iOS 12.5.7

iOS 15.7.3

iPadOS 15.7.3

macOS Big Sur 11.7.3

macOS Monterey 12.6.3

Les utilisateurs qui ont activé les mises à jour automatiques n’auront rien à faire pour obtenir cette mise à jour. De plus, ceux qui souhaitent installer manuellement la mise à jour pourront le faire via l’application Paramètres. L’installation de la mise à jour est également importante pour résoudre les problèmes de sécurité qui pourraient mettre en danger les utilisateurs, nous vous recommandons fortement de le faire.

Que pensez-vous de l’état de la mise à niveau iOS pour les appareils Apple ? Êtes-vous d’accord pour dire que le support logiciel d’Apple est suffisant ? N’oubliez pas de nous laisser un commentaire avec vos pensées ci-dessous!