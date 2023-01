Alors que Microsoft verse des milliards dans OpenAI, le chef de l’IA de Meta affirme que ChatGPT est "pas particulièrement innovant"

Pourquoi c’est important : beaucoup pensent que 2023 sera l’année où l’IA se généralisera, grâce à des investissements importants dans toute entreprise ou tout produit dont le nom est « IA » ou « apprentissage automatique ». Le partenariat renouvelé de Microsoft avec OpenAI ne confirme pas cette prédiction. Cependant, cela montre que le géant de Redmond passe de ses efforts ratés de réalité mixte à rêver grand d’un avenir d’applications et de services alimentés par l’intelligence artificielle.

Microsoft a annoncé un investissement de « plusieurs milliards de dollars » dans OpenAI, la société d’intelligence artificielle derrière le très populaire service ChatGPT et d’autres projets comme DALL-E et GPT-3. La révélation fait suite à des licenciements massifs qui ont affecté presque toutes les équipes qui travaillaient auparavant sur les efforts de métaverse et de réalité mixte de Microsoft.

Les deux sociétés collaborent discrètement depuis des années, et la dernière décision signale que Redmond est profondément intéressé par la technologie d’OpenAI comme moyen d’améliorer ses écosystèmes de logiciels et de services cloud. Le partenariat a commencé en 2016 mais est devenu important en 2019 lorsque Microsoft a doublé un investissement de 1 milliard de dollars réalisé par les fondateurs d’OpenAI et d’autres investisseurs.

Au cours des années suivantes, OpenAI a reçu environ 2 milliards de dollars et a construit son infrastructure autour de Microsoft Azure. La formation et le test des modèles d’IA nécessitent une puissance de traitement considérable, c’est pourquoi Microsoft a même développé un supercalculateur dédié pour diriger les efforts d’OpenAI.

Les deux sociétés manquent de détails concernant leurs objectifs de partenariat renouvelés. Cependant, Microsoft affirme que nous pouvons nous attendre bientôt à « de nouvelles catégories d’expériences numériques » pour les consommateurs et les entreprises. Bloomberg note que l’investissement est estimé à 10 milliards de dollars au cours des prochaines années.

La rumeur a récemment révélé quelque chose à propos de Microsoft infusant son moteur de recherche Bing et toute la suite d’applications Microsoft 365 avec la puissance de GPT-4 – un modèle d’IA encore inédit qu’OpenAI devrait lancer plus tard cette année. Compte tenu de la forte réaction d’entreprises comme Google, un chatbot en tant que successeur spirituel du tristement célèbre assistant Clippy des années 90 ne semble pas si farfelu.

Beaucoup de battage médiatique entoure la technologie OpenAI en général et ChatGPT en particulier. Les personnes qui ont utilisé l’outil le trouvent capable de donner des réponses crédibles à une grande variété d’invites de texte. Vous pouvez lui demander de construire des poèmes, de répondre à des questions scientifiques ou même d’écrire du code pour une application ou un service. En d’autres termes, il peut imiter la façon dont de vraies personnes écrivent et parlent d’une manière qui a capturé l’imagination des gens du monde entier.

Les réponses fournies par ChatGPT sont loin d’être parfaites, mais certaines personnes craignent que l’outil n’évolue rapidement pour remplacer certains emplois et créer des problèmes, tels que des étudiants qui l’utilisent pour tricher aux examens finaux.

D’autres, comme Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta, ne sont pas aussi impressionnés par les capacités actuelles de l’outil. Lors d’un récent événement de presse virtuel, LeCun a déclaré, « en termes de techniques sous-jacentes, ChatGPT n’est pas particulièrement innovant ».

Alors que le scientifique pense qu’il est « bien assemblé » d’un point de vue technique, il souligne que plusieurs organisations ont développé les différentes technologies qui le font fonctionner pendant de nombreuses années.

En d’autres termes, ce n’est pas la technologie elle-même qui est impressionnante, mais plutôt l’ampleur des données qui ont été utilisées pour former GPT-3.5, le modèle qui sert de base à ChatGPT dans sa forme actuelle. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi des entreprises comme Meta et Google n’avaient pas encore dévoilé d’outils similaires, LeCun a expliqué que les deux entreprises auraient « beaucoup à perdre en mettant en place des systèmes qui fabriquent des choses ».

De nombreux experts en apprentissage automatique sont d’accord avec LeCun. Le consensus est que les outils d’IA générative comme ChatGPT ont un grand potentiel pour augmenter le travail créatif, mais il existe de nombreux obstacles à la réalisation de cet objectif. Les exemples comprennent:

Problèmes juridiques liés à l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la formation de modèles d’IA.

Le potentiel d’utilisation dans la cybercriminalité.

La probabilité relativement élevée qu’un modèle d’IA génère des réponses erronées et biaisées ou des résultats autrement inutilisables.

Fait intéressant, même le PDG d’OpenAI, Sam Altman, estime que l’enthousiasme autour de la technologie de son entreprise doit être réduit d’un cran. Les passionnés sont déjà follement spéculer à propos du successeur très attendu du GPT-3, mais Altman dit qu’ils « implorent d’être déçus, et ils le seront ».