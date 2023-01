Apple lance la mise à jour watchOS 9.3 au public !

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour logicielle pour Apple Watch. Oui, je parle du watchOS 9.3. Le nouveau logiciel est maintenant disponible au public avec une pile de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs. watchOS 9.3 apporte également de nouveaux cadrans pour Apple Watch et plus encore. Le logiciel devient officiel parallèlement à la version publique d’iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS 13.2.

Apple installe le nouveau watchOS 9.3 sur les montres éligibles avec le 20S648 numéro de construction. Pour le dimensionnement, la mise à niveau pèse 276 Mo et vous pouvez l’installer rapidement sur votre montre en mettant la montre sur un chargeur magnétique. Si vous possédez l’Apple Watch Series 4 ou une version plus récente, vous pouvez mettre à niveau gratuitement votre montre vers watchOS 9.3.

En passant aux changements, Apple pousse le nouveau logiciel sur la montre avec des fonctionnalités telles qu’un nouveau cadran de montre Unity Mosaic pour honorer l’histoire et la culture des Noirs à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs. Bien que cette fois, Apple n’ait pas mentionné les correctifs dans le journal des modifications, vous pouvez vous attendre à des améliorations à l’échelle du système. Voici les notes de version fournies avec watchOS 9.3 stable.

Mise à jour watchOS 9.3 – Nouveautés

watchOS 9.3 inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, y compris le nouveau cadran de montre Unity Mosaic pour honorer l’histoire et la culture des Noirs à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs.

Comment installer la mise à jour watchOS 9.3

Les propriétaires d’iPhone doivent effectuer une mise à niveau vers la mise à jour iOS 16.3 avant d’installer watchOS 9.3 sur l’Apple Watch. Vous pouvez vérifier le nouveau logiciel à la fois sur votre montre ou sur l’application Apple Watch sur votre iPhone. Voici comment vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers le nouveau watchOS 9.3.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Se mettre d’accord aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.2.

Articles Liés: