Le Core interne de la Terre pourrait inverser sa rotation

Pourquoi c’est important : Il existe de nombreux mystères concernant le Core de la Terre. L’un concerne les fluctuations sismiques au cours des dernières décennies. Certains scientifiques pensent qu’ils sont la preuve de changements dans la rotation du Core interne, mais d’autres ne sont pas d’accord sur leur timing. Les effets pour nous en surface ont probablement été minimes.

Une nouvelle étude suggère que le Core interne de la Terre a récemment cessé de tourner et change de direction. Le spin changeant peut être à l’origine de légères fluctuations de la durée d’une journée d’une année à l’autre.

Dans le numéro de janvier 2023 de la revue scientifique Nature Geoscience, les chercheurs Xiaodong Song et Yi Yang de l’Université de Pékin en Chine ont affirmé que le Core interne de la planète avait cessé de tourner par rapport aux autres couches vers 2009. Le plus profond de la Terre plus tard, à environ 3 100 miles sous nos pieds, a fait de fer chaud et de la taille de Pluton, peut tourner indépendamment du manteau et de la croûte en raison d’un Core externe liquide qui l’entoure.

Les chercheurs ont déclaré que le Core interne a commencé à inverser sa rotation après s’être arrêté et que ce processus se répète environ tous les 35 ans. Le renversement s’est produit pour la dernière fois au début des années 1970; la prochaine pourrait avoir lieu au milieu des années 2040.

L’étude consistait à mesurer les ondes sismiques qui traversent la Terre. Ces ondulations remontent à 1964 et proviennent de tremblements de terre et d’explosions nucléaires. Les vagues montrant des changements temporels significatifs au début des années 1990 ont montré une variation relativement légère tout au long de la dernière décennie, suggérant peut-être que la rotation du Core s’est interrompue. Les chercheurs ont trouvé des données similaires du début des années 1970, et les données sont en corrélation avec les changements dans la durée d’une journée.

Le sismologue de l’Université de Californie du Sud, John Vidale, n’est pas d’accord. Il pense que le Core interne oscille tous les six ans sur la base des données des explosions nucléaires de la fin des années 1960 au début des années 1970. D’autres géophysiciens ont de nombreuses théories, mais Vidale ne croit pas qu’aucun modèle n’explique de manière adéquate toutes les données.

Une théorie affirme que le Core interne a considérablement bougé entre 2001 et 2013, mais n’a pas bougé depuis. Le géophysicien de l’Université nationale australienne Hrvoje Tkalcic a affirmé dans ses recherches que le Core effectue un cycle d’avant en arrière tous les 20 à 30 ans au lieu de changer dans une direction tous les 35 ans.

Cependant, il doute également de l’exactitude de toutes les théories proposées. Les données sismiques ne fournissent que des informations limitées sur ce qui se passe à l’intérieur de la Terre. D’autres théories postulent que le Core interne peut avoir un autre Core à l’intérieur. Les scientifiques doivent donc encore parvenir à un consensus sur ce qui se passe dans la Terre intérieure.