Avis sur le MacBook Pro 2023 : un tour d’horizon des avis des critiques

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 2023 14 pouces et 16 pouces sont enfin là, pleins de mises à jour. Les dernières puces M2 Pro et M2 Max d’Apple alimentent ces ordinateurs portables. Par rapport à la dernière génération, ils offrent des performances jusqu’à 20 % plus rapides et des graphismes jusqu’à 30 % plus rapides.

Le fait que ces ordinateurs portables fonctionnent avec le Wi-Fi 6E est l’une des améliorations les plus essentielles. Cette version du Wi-Fi est plus rapide et fonctionne de manière plus fiable que celle qui l’a précédée. Lori Grunin de CNET a constaté que le Wi-Fi 6E était plus rapide que le Wi-Fi 6, avec une vitesse de téléchargement stable de 483 Mbps sur 6E contre une moyenne de 392 Mbps sur 6.

Les nouveaux MacBook Pro disposent également d’un nouveau port HDMI 2.1 qui peut se connecter à un écran externe 8K. Cela indique que vous pouvez désormais connecter votre MacBook Pro à un moniteur 8K et profiter d’images haute résolution comme jamais auparavant.

La durée de vie de la batterie des nouveaux MacBook Pro est également supérieure d’une heure à celle des anciens. Devindra Hardawar d’Engadget a testé le nouveau MacBook Pro 14 pouces et a constaté qu’il avait près de trois heures d’autonomie de plus que le modèle précédent.

L’une des meilleures choses à propos du MacBook Pro 2023 est jusqu’à 96 Go de RAM. Il est en hausse de 64 Go par rapport à son prédécesseur. Cela fait du MacBook Pro 2023 un choix encore meilleur pour les utilisateurs expérimentés. Ce qui en fait le livre parfait pour ceux qui veulent exécuter plusieurs applications et programmes simultanément.

Les nouveaux MacBook Pro ont le même aspect que ceux sortis en octobre 2021, vous ne remarquerez donc aucun changement majeur en termes d’apparence. Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $ et le modèle 16 pouces à 2 499 $. Vous pouvez pré-commander les ordinateurs portables sur la boutique en ligne d’Apple.

Avis écrits sur le MacBook Pro 2023

Monica Chin de The Verge a déclaré que le MacBook Pro 16 pouces continue de fournir la « meilleure combinaison de performances et d’efficacité » dans un ordinateur portable haut de gamme :

Le M1 Max, bien qu’il ait moins de puissance brute que son successeur, était le choix évident pour les acheteurs essayant de maximiser la puissance de leur processeur en 2021. Le M2 Max n’est plus cela – l’acheteur affamé qui ne débranche jamais son ordinateur portable aura de meilleures options d’Intel et d’AMD en 2023. Ce que nous ne nous attendons pas à ce que ces options aient, à quelque titre que ce soit, c’est la durée de vie de la batterie. C’est là que le M1 Max est le champion indéniable. Et c’est le calcul qui reste inchangé par rapport à 2021 : le MacBook Pro 16 reste la meilleure combinaison de performances et d’efficacité que vous puissiez obtenir. C’est pourquoi le M2 Max, bien qu’il soit plus puissant que le M1 Max, peut cibler moins d’utilisateurs avertis cette année.

Lori Grunin de Crumpe a atteint des vitesses sans fil plus rapides avec le Wi-Fi 6E :

J’obtiens généralement des performances plus fiables avec 6E qu’avec 6, du moins dans mon environnement. Par exemple, une exécution occasionnelle de Speedtest a fourni un téléchargement constant de 483 Mbps sur 6E mais une moyenne de 392 Mbps sur 6 (pour un service à 400 Mbps). Ce dernier a commencé plus haut mais a également chuté à mi-chemin.

Devindra Hardawar d’Engadget a déclaré que le nouveau MacBook Pro 14 pouces offrait près de trois heures d’autonomie supplémentaire par rapport à la génération précédente :

Le précédent MacBook Pro a duré 12 heures et 36 minutes lors de nos tests, mais le nouveau modèle a atteint 15 heures et 10 minutes. C’est une étape saine, surtout si vous vous retrouvez coincé sur un long vol sans aucun point de vente fonctionnel. Apple affirme que les nouveaux MacBook Pro peuvent atteindre jusqu’à 22 heures d’autonomie, mais notez que ce chiffre ne concerne que le modèle 16 pouces.

Jacob Krol de TheStreet a déclaré que le nouveau MacBook Pro reste une centrale électrique pour les tâches gourmandes en performances telles que l’exportation de vidéos 4K ou 8K :

Quelle que soit la route, vous verrez des performances rapides et un haut niveau de réactivité avec n’importe quelle application. Lorsque vient le temps d’exporter une vidéo HD, 4K ou même 8K, vous constaterez que l’application ne nécessite pas d’attente pour rendre quelque chose à lire et que les temps d’exportation seront considérablement réduits. Il en va de même pour la prévisualisation en direct d’une application dans XCode, les animations 3D, les modifications de photos par lots ou les exportations d’illustrations.

Samuel Axon d’Ars Technica a déclaré que les nouveaux modèles de MacBook Pro sont exagérés pour la plupart des clients et a recommandé le MacBook Air :

Si cette revue semble courte, c’est parce qu’il n’y a pas trop de choses à dire ; il s’agit essentiellement du MacBook Pro 2021, mais 20 à 30 % plus rapide pour certaines tâches, et avec quelques options de connectivité mises à niveau pour mieux correspondre à ce que l’on attend d’un ordinateur portable coûteux comme celui-ci. Et ce n’est pas grave car le MacBook Pro 2021 était excellent. La version 2023 est la même mais légèrement meilleure. Les performances et l’efficacité du M2 Pro et du M2 Max en font des appareils attrayants pour de nombreuses personnes. Cela dit, vous ne devriez pas dépenser autant d’argent si vous n’avez pas besoin d’autant de performances, et soyons réalistes : la plupart des gens n’en ont pas besoin. Le MacBook Air ou l’un des rares ultrabooks Windows particulièrement puissants comme le Dell XPS 13 répondra tout aussi bien aux besoins de nombreuses personnes, et pour beaucoup moins d’argent, en plus, ils offrent plus de portabilité.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 2023 14 pouces et 16 pouces sont parfaits pour les fans de technologie qui veulent un ordinateur portable haut de gamme. Ces ordinateurs portables impressionneront avec les dernières puces M2 Pro et M2 Max. Wi-Fi 6E amélioré, un port HDMI 2.1 amélioré et une heure d’autonomie supplémentaire.