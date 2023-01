Apple lance iOS 16.3 avec des clés de sécurité pour l’identifiant Apple et plus

Après avoir testé la version bêta d’iOS 16.3 pendant environ un mois, Apple l’a publiée pour tous ceux qui possèdent des iPhones éligibles. La nouvelle mise à jour majeure d’iOS comprend de nouvelles fonctionnalités et plusieurs améliorations. Nous attendons également des corrections de bugs dans la dernière version. Découvrons-en plus sur la dernière mise à jour iOS 16.3.

La nouvelle mise à jour iOS est disponible pour tous les appareils éligibles pour iOS 16, c’est-à-dire l’iPhone 8 et les versions plus récentes. Il s’agit de la troisième mise à jour majeure après la sortie d’iOS 16. Apple n’a publié que deux versions bêta pour iOS 16.3 et a publié la semaine dernière la mise à jour Release Candidate.

Parallèlement à la mise à jour iOS 16.3, Apple a également publié iPadOS 16.3, watchOS 9.3, iOS 15.7.3, iPadOS 15.7.3, macOS Ventura 13.2, macOS Monterey 12.6.3, macOS Big Sur 11.7.3 et iOS 12.5.7. Cela indique que tous les iPhones lancés au cours des neuf dernières années reçoivent une mise à jour.

La mise à jour majeure, iOS 16.3 est disponible au public avec le numéro de build 20D47. Il s’agit du même numéro de build que la version Release Candidate publiée la semaine dernière. Plusieurs utilisateurs qui ont installé iOS 16.3 RC rencontreraient des problèmes majeurs tels que l’arrêt du toucher, tous les éléments manquants à l’écran, etc.

Selon l’impression initiale, il n’y a pas de problème majeur dans la version publique d’iOS 16.3. Mais il est encore trop tôt pour le dire, alors je dirais d’attendre quelques jours et d’analyser ce qui se passe avec la mise à jour, puis de décider.

Parlant de changements et de nouvelles fonctionnalités, iOS 16.3 apporte de nouveaux fonds d’écran d’unité, des clés de sécurité pour l’identifiant Apple, une protection avancée des données étendue à plus de régions, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications officiel complet ci-dessous.

Quoi de neuf dans iOS 16.3

Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture des Noirs pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Les clés de sécurité pour l’identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant une clé de sécurité physique dans le cadre du processus de connexion à l’authentification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Socket en charge de HomePod (2e génération)

Les appels SOS d’urgence nécessitent désormais de maintenir le bouton latéral enfoncé avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume, puis de le relâcher afin d’éviter les appels d’urgence par inadvertance

Résout un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec Apple Pencil ou votre doigt peuvent ne pas apparaître sur les tableaux partagés

Résout un problème où le fond d’écran peut apparaître en noir sur l’écran de verrouillage

Résout un problème où des lignes horizontales peuvent apparaître temporairement lors du réveil de l’iPhone 14 Pro Max

Résout un problème où le widget Home Lock Screen n’affiche pas avec précision l’état de l’application Home

Résout un problème où Siri peut ne pas répondre correctement aux demandes de musique

Résout les problèmes où les demandes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement

La nouvelle mise à jour iOS est disponible au public en direct. Donc, si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, elle sera bientôt disponible. Donc, si vous avez un iPhone éligible, vérifiez la mise à jour en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer. Comme la version publique d’iOS 16.3 est la même que la version RC, vous ne recevrez donc pas la mise à jour si vous avez déjà mis à jour vers iOS 16.3 RC.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.3, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes et de la charger à au moins 50 %.

