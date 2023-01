Poco X5 Pro vs Poco X4 Pro : l’attente en vaudra-t-elle la peine ?

Selon les fuites et de nombreux teasers, POCO est sur le point de présenter sa prochaine grande nouveauté pour la série POCO X. La nouvelle génération relève du surnom de la série POCO X5 et apportera des mises à niveau convaincantes par rapport à la génération de l’année dernière. Comme d’habitude, le POCO X5 Pro est l’appareil que les fans de POCO attendent avec impatience. Cependant, la grande question qui reste est de savoir si cela vaudra la peine d’attendre.

L’héritage du POCO X3 Pro

La série POCO X a été introduite en 2020 avec le POCO X2. Cependant, c’est le POCO X3 qui a placé la série parmi les grandes stars de l’industrie des smartphones. En septembre de la même année, POCO a présenté le POCO X3 NFC avec des spécifications très attrayantes. En 2020, il était rare de voir des smartphones de milieu de gamme avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé, une charge rapide et même NFC. POCO a décidé de faire un « jack of all trades » avec le POCO X3 NFC. L’appareil a un panneau de 120 Hz, une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 33 W, un appareil photo de 64 mégapixels, et plus encore. C’était l’un des smartphones de milieu de gamme les plus attrayants de son époque. Cependant, POCO en voulait plus pour cet appareil particulier et, quelques mois plus tard, a présenté le POCO X3 Pro.

Le POCO X3 Pro est arrivé sur le marché au prix de 300 $ avec un Snapdragon 860 très attrayant. Ce chipset était essentiellement un Snapdragon 855+ remanié, offrant le niveau de performance phare. Il était à des kilomètres au-dessus du Snapdragon 732 sur le X3 régulier. Bien sûr, POCO a dû couper quelques coins et rétrograder l’appareil photo de 64 mégapixels à une unité de 48 mégapixels. De plus, il n’avait pas de connectivité 5G. Cependant, cela n’a pas suffi à compromettre les ventes. Le POCO X3 Pro a été touché.

Les performances du POCO X4 Pro n’ont pas dépassé son prédécesseur, mais le téléphone a tout de même apporté quelques améliorations

L’année dernière, les attentes étaient élevées pour le POCO X4 Pro. Cependant, l’appareil n’a pas réussi à surpasser son prédécesseur en termes de performances. POCO a dû apporter la 5G, et pour maintenir le prix attractif, a décidé d’opter pour le Snapdragon 695. C’était un bon chipset, mais les performances n’étaient pas à la hauteur de la série Snapdragon 8xx. Pour rendre le smartphone plus attrayant, POCO a apporté un appareil photo de 108 mégapixels au combiné.

Cette année, les attentes sont élevées pour le POCO X5 Pro, mais la grande question qui demeure est, sera-t-il meilleur que le POCO X5 Pro ? Nous le découvrirons à travers cet article comparatif.

POCO X4 Pro contre POCO X5 Pro

Une chose est sûre, le POCO X5 Pro n’aura pas le même attrait que le POCO X3 Pro avait pour la série. Apparemment, en ces temps difficiles, il est difficile pour une marque de proposer un SoC de niveau phare à des prix de milieu de gamme. Ainsi, le POCO X5 Pro ne visera pas une série Snapdragon 8x. Cependant, la mise à niveau sera toujours importante.

Performance

Nous allons commencer cette comparaison avec les performances, et je vais donner un spoiler, oui le POCO X5 Pro sera au-dessus du POCO X4 Pro. Le modèle de l’année dernière est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm). Il s’agit d’une puce de milieu de gamme avec 2 cœurs Cortex-Ayu cadencés jusqu’à 2,2 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 1,7 GHz. En ce qui concerne le GPU, il dispose d’un Adreno 619.

Le POCO X5 Pro embarquera le Qualcomm Snapdragon 778G. Le chipset vieillit à ce stade mais reste suffisamment efficace et rapide pour le segment de milieu de gamme. Ce chipset possède 1 cœur ARM Cortex-A78 jusqu’à 2,42 GHz, 3 cœurs ARM Cortex-A78 jusqu’à 2,2 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 jusqu’à 1,9 GHz. Les performances ici sont meilleures car le chipset a plus de gros cœurs avec des vitesses d’horloge plus élevées. Cela devrait être important, surtout dans les jeux. De plus, l’Adreno 642L de ce SoC est bien au-delà du 619. Avec ce chipset, vous obtiendrez de meilleures performances sur les jeux et les tâches globales.

En termes de performances, le POCO X5 Pro remportera définitivement le match. C’est bon pour les nouveaux arrivants, mais peut-être que pour POCO X4 Pro, cela ne devrait pas suffire pour une mise à niveau. Tout dépend de ce que vous faites avec votre smartphone. Si vous aimez les jeux, le Qualcomm Snapdragon 778G est bien meilleur.

RAM et stockage

Le POCO X4 Pro a jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. De plus, vous pouvez facilement augmenter ce montant avec une carte micro SD. Le POCO X5 Pro obtiendra une variante supérieure avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Contrairement à son prédécesseur, le téléphone peut abandonner la fente pour carte micro SD. Aucun des téléphones de la série Redmi Note 12 ne l’a, nous supposons donc que POCO X5 Pro supprimera également cette fonctionnalité de signature.

Il convient de noter que nous ne savons pas exactement quelles variantes du Redmi Note 12 Pro Speed ​​viendront sous le nom de POCO X5 Pro. Par conséquent, l’arrivée de la variante supérieure n’est pas confirmée. Cela placerait le POCO X5 Pro sur le même territoire que le X4 Pro, et l’absence de carte micro SD peut être considérée comme un inconvénient pour certains.

Appareil photo

Le département suivant est la caméra. Dans l’ensemble, nous pensons qu’il y aura beaucoup de similitudes entre les deux téléphones. La version globale du POCO X4 Pro apporte un appareil photo principal de 108 mégapixels f/1.9, un ultra large de 8 mégapixels f/1.8 et un appareil photo macro de 2 mégapixels f/2.4. Le téléphone dispose également d’un vivaneau selfie de 16 mégapixels.

Selon les fuites, la configuration de la caméra POCO X5 Pro sera presque identique. Il dispose d’un jeu de tir de 108 mégapixels avec une ouverture f / 1,9, d’un ultra large de 8 mégapixels et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. Il apportera également un vivaneau selfie de 16 mégapixels.

En termes de caméra, nous avons une égalité. Malheureusement, le Redmi Note 12 Pro Speed, sur lequel est basé le POCO X5 Pro, n’apporte pas d’OIS. C’est le seul Pro de la série Redmi Note 12 à manquer OIS. Ce serait une bonne mise à niveau par rapport au POCO X4 Pro. Sans OIS, la configuration de la caméra est fondamentalement la même. Nous pouvons voir quelques améliorations ici et là, mais ne vous attendez pas à des miracles.

Quoi qu’il en soit, les choses devraient aller mieux pour le marché indien. Le POCO X4 Pro qui est arrivé là-bas a un appareil photo 64 MP moindre. Donc, si le POCO X5 Pro est effectivement livré avec une unité de 108 MP, il s’agira d’une mise à niveau par rapport à son prédécesseur.

Afficher

Au niveau de l’affichage, il semble que le POCO X4 Pro présente certains avantages. Le POCO X5 Pro n’est pas encore officiel, il est donc basé sur le Redmi Note 12 Pro, mais compte tenu des spécifications, le X4 Pro a un meilleur affichage.

Le POCO X4 Pro propose un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau a 700 nits de luminosité et 1 200 nits de luminosité maximale. Il apporte une résolution Full HD+ et un revêtement Gorilla Glass 5.

L’écran POCO X5 Pro est décrit comme « OLED », il ne provient donc probablement pas de Samsung. La luminosité est plus faible avec 500 nits de luminosité et 900 de luminosité maximale. De plus, il n’y a aucune mention de Gorilla Glass là-bas. Outre ces différences, nous obtenons également un panneau de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En termes d’affichage, le POCO X5 Pro semble être une rétrogradation par rapport à son prédécesseur. Nous devrons donc comparer les deux unités.

Chargement et divers

Le POCO X4 Pro apporte Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, IR Blaster, NFC, USB Type C et radio FM. Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le téléphone dispose également de haut-parleurs stéréo.

Le POCO X5 Pro apportera Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster et un port USB Tpe-C. Nous ne savons pas si cela apportera la radio FM ou non. L’appareil dispose du même scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. De plus, il tire son énergie de la même batterie de 5 000 mAh avec la même charge de 67 W.

On apprécierait une charge rapide de 120W et une batterie de 5 000 mAh sur le nouveau smartphone. Cet ensemble de spécifications est disponible avec le Redmi Note 12 Pro+, cependant, il ne fera pas place au POCO X5 Pro.

Les deux smartphones sont très similaires, avec des mises à niveau incrémentielles pour le POCO X5 Pro. Le Wi-Fi 6 est probablement la mise à niveau la plus notable ici. Cependant, pour certains utilisateurs, la mise à niveau peut ne pas suffire.

Tarification

Le prix du POCO X4 Pro est d’environ 267 $ ou 17 999 INR pour l’Inde. À l’heure actuelle, nous ne savons pas combien coûtera le POCO X5 Pro, mais nous ne pensons pas qu’il sera plus cher. POCO visera probablement un prix similaire. Son prix peut se situer entre 270 $ ~ et 300 $. Honnêtement, nous ne recommandons pas de payer plus de 300 $ pour ces spécifications.

Conclusion – le POCO X5 Pro est-il une véritable mise à niveau ?

Eh bien, compte tenu de tout ce que nous avons vu, nous ne pensons pas que le POCO X5 Pro soit une véritable mise à niveau si vous recherchez autre chose que des performances. Le Snapdragon 778G est meilleur que le Snapdragon 695, cependant, le smartphone est identique à son prédécesseur sur d’autres aspects. Le POCO X4 Pro prend la tête du département d’affichage et sa configuration de caméra n’est pas obsolète par rapport au modèle plus récent. Le POCO X5 Pro est principalement une mise à niveau incrémentielle avec des technologies plus récentes.

C’est à vous de décider si le POCO X5 Pro vaut la peine d’attendre, mais apparemment, c’est surtout une mise à jour incrémentielle. On ne peut que rêver d’un nouveau smartphone qui corresponde à ce qu’était le POCO X3 Pro à son époque. Le nouveau smartphone serait une bien meilleure mise à niveau si POCO optait pour un mix entre le Redmi Note 12 Pro+ et le Redmi Note 12 Pro Speed. Le Snapdragon 778G avec les mêmes spécifications que le Pro+ (appareil photo 200MP, charge rapide 120W) ferait une différence significative ici.