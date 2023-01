Wolfenstein 3D peut désormais fonctionner sur une puce Intel 8088 de 1979

Qu’est-ce qui vient de se passer? Quelqu’un a créé une version du jeu de tir à la première personne classique Wolfenstein 3D capable de fonctionner sur une puce Intel 8088 qui a près de 45 ans. Le mod restitue la version source d’origine dans des modes d’adaptateur graphique couleur (CGA) compatibles avec une gamme d’anciens matériels.

Le développeur de jeux et passionné de technologie James Howard a mis la touche finale à un démake Wolfenstein 3D, et vous pouvez le récupérer maintenant sur GitHub.

Les modes vidéo pris en charge incluent le RVB quatre couleurs avec des palettes rouges ou magenta, le mode CGA composite pour les cartes prenant en charge la sortie couleur NTSC, un mode expérimental Tandy 160 x 200 16 couleurs, un mode monochrome avec couleurs inversées et une option 640 x 200 pour les machines avec des écrans larges comme Palmtops.

Wolfenstein 3D est désormais entièrement jouable en CGA !

Code source complet et binaires disponibles sur Github ici : https://t.co/Ym2P0kFihM

Un 286 n’est plus nécessaire non plus car il fonctionnera sur un 8088 ! ✨ Lisez le fil ci-dessous pour plus de détails sur ce qui est présenté dans cette version CGA-ified ! ‘ (1/7) pic.twitter.com/4lUAyezG4O —James Howard (@Jameshhoward) 19 janvier 2023

Howard a même cuit à l’appui d’une référence. Exécutez simplement « timedemo » à partir de la ligne de commande pour que le jeu s’exécute le plus rapidement possible dans la démo et indique votre fréquence d’images moyenne. Considérez-le comme un moyen efficace de comparer l’ancien hardware.

Le 8088 d’Intel est devenu l’option « assez bonne » moins chère de son processeur 8086 sorti quelques années plus tôt. Le 8088 a réduit de moitié le bus externe du 8086 de 16 bits à 8 bits pour ceux qui ont des budgets plus serrés et les clients cherchant à prolonger la durée de vie de leurs systèmes basés sur 8080 et 8085 et des logiciels associés. Sa place dans l’histoire a finalement été cimentée lorsqu’IBM l’a choisi pour l’utiliser dans l’IBM PC d’origine.

Wolfenstein 3D, quant à lui, est arrivé en 1992. Il s’agit du troisième jeu de la série et s’inspire de l’original, Castle Wolfenstein de Muse Software. Wolfenstein 3D était la deuxième version majeure d’id Software après la série Commander Keen.

Fait amusant – l’équipe qui a ensuite créé id Software a commencé par créer une version PC de preuve de concept du premier monde de Super Mario Bros. 3. La démo a été donnée au Strong Museum of Play en 2021.