iOS 16.3 corrige plusieurs vulnérabilités de sécurité avec iOS 15.7.3 et d’autres mises à jour

Apple a publié lundi iOS 16.3, macOS Ventura 13.2 et d’autres mises à jour logicielles au public. Les nouvelles versions des systèmes d’exploitation de l’entreprise s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités mais apportent également de multiples correctifs de sécurité. Non seulement cela, mais Apple a également publié des mises à jour avec des correctifs de sécurité pour les utilisateurs exécutant iOS 15. Lisez la suite car nous détaillons ce qui a été corrigé avec les mises à jour.

Selon le site Web d’Apple, iOS 16.3 et iPadOS 16.3 corrigent deux failles de sécurité trouvées dans les versions précédentes du système d’exploitation. Cela inclut des correctifs dans des domaines tels que AppleMobileFileIntegrity, ImageIO, Kernel, Mail, Maps, Safari et WebKit.

Par exemple, un exploit trouvé dans l’application Météo pourrait permettre à d’autres applications de contourner les préférences de confidentialité. Dans un autre exploit de sécurité lié à WebKit, qui est le moteur de Safari et d’autres navigateurs Web sur iOS, Apple a corrigé deux exploits qui pourraient conduire à l’exécution arbitraire de code malveillant. Vous pouvez vérifier certains des détails ci-dessous :

Kit Web

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire

Description : le problème a été résolu par des vérifications améliorées.

Kit Web

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire

Description : le problème a été résolu par une meilleure gestion de la mémoire.