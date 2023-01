Une petite entreprise chinoise a une solution à la dérive Nintendo Switch Joy-Con

Vue d’ensemble : les manettes analogiques utilisant des capteurs à effet Hall ne sont pas nouvelles, mais des sociétés comme Nintendo, Microsoft, Sony et Valve ne les ont pas encore intégrées dans leurs manettes de jeu. La dérive du stick est toujours un problème majeur affectant les contrôleurs modernes à mesure qu’ils vieillissent, et la seule solution facilement disponible provient d’une petite entreprise chinoise qui fabrique des joysticks Hall.

Pour les propriétaires de Nintendo Switch, il y a peu de problèmes plus importants que la redoutable dérive Joy-Con, également connue sous le nom d' »entrée fantôme ». Le géant japonais du jeu a vendu plus de 114 millions d’ordinateurs de poche Switch au cours des six dernières années et mène plusieurs recours collectifs pour un problème qui sévit à peu près tous les contrôleurs de jeu modernes.

Malgré le succès retentissant du pari Switch, Nintendo n’a apporté qu’une révision mineure à l’appareil sous la forme du Switch OLED et d’une version plus portable appelée Switch Lite. La société insiste sur le fait qu’elle a apporté de nombreuses améliorations « invisibles » aux Joy-Con qui devraient les rendre plus durables, mais le problème persiste après toutes ces années.

Comme l’a repéré Gizmodo, une société appelée GuliKit voulait résoudre le problème de la dérive du stick Joy-Con en utilisant une vieille idée – des sticks qui utilisent des capteurs à effet Hall. Les joysticks analogiques standard utilisent des potentiomètres pour traduire votre entrée en changements mesurables de la résistance électrique, mais cela implique des frottements entre certains composants et est susceptible d’accumuler des débris à l’intérieur du mécanisme.

En comparaison, les manettes à effet Hall utilisent des aimants et un réseau de capteurs pour traduire l’entrée en petites variations de la tension aux bornes d’un driver. Il n’y a pas de friction entre ces versions, ce qui rend le mécanisme global moins sujet à l’usure avec le temps.

Le kit de mise à niveau de GuliKit pour Joy-Cons comprend un ensemble de bâtons Hall ainsi que les outils dont vous avez besoin pour effectuer le remplacement – un outil de levier en plastique, une pince à épiler, deux tournevis et 18 vis de remplacement. Il semble qu’un ensemble de deux bâtons puisse être acheté pour environ 30 $ sur Amazon, et la société fabrique également un kit similaire pour les propriétaires de Steam Deck rencontrant des problèmes de dérive sur leurs bâtons habituels. La même technologie est disponible en tant que contrôleur de jeu complet appelé GuliKit KingKong 2 Pro.

Si vous cherchez des conseils, iFixit a une excellente vidéo sur la façon de remplacer les bâtons Joy-Con ici. Il convient également de noter que, puisqu’il s’agit d’une procédure de bricolage, vous annulerez probablement la garantie de votre appareil Nintendo.

Si vous vous demandez pourquoi les bâtons électromagnétiques ne sont pas plus courants, Sega a exploré l’idée dans les années 90 avec ses consoles Saturn 3D et Dreamcast. Une des raisons potentielles est le coût légèrement inférieur de la fabrication de sticks analogiques avec potentiomètres. Des entreprises comme Microsoft, Sony, Nintendo et Valve peuvent également avoir des difficultés à sécuriser suffisamment de capteurs et d’aimants pour répondre à la demande croissante de contrôleurs de jeu. Ensuite, il y a la possibilité de litiges en matière de brevets, source de nombreux maux de tête pour les entreprises.

Pour l’instant, il semble que nos options soient limitées. Vous pouvez soit essayer de compenser la dérive du bâton grâce à l’étalonnage du logiciel, remplacer les versions vieillissantes par des unités identiques, soit acheter des bâtons Hall auprès de sociétés relativement obscures comme GuliKit et espérer qu’ils tiennent la promesse d’une bien meilleure fiabilité.