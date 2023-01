iOS 16.3 pour iPhone désormais disponible pour tout le monde : voici les nouveautés

Après un mois de test bêta, Apple publie aujourd’hui iOS 16.3 pour les utilisateurs d’iPhone partout dans le monde. Cette mise à jour inclut une nouvelle façon de sécuriser votre identifiant Apple, des modifications du SOS d’urgence, etc. Il y a aussi un tout nouveau fond d’écran qu’Apple a conçu en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs.

Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes avec tout ce qui est nouveau dans iOS 16.3…

Comment installer iOS 16.3

iOS 16.3 et iPadOS 16.3 sont disponibles pour tous les modèles d’iPhone et d’iPad à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas la mise à jour tout de suite, assurez-vous de continuer à vérifier car cela peut parfois prendre quelques minutes pour atteindre chaque iPhone et iPad. Les mises à jour devraient être disponibles pour tout le monde dans l’heure.

Une fois que vous avez commencé le processus d’installation, votre iPhone ou iPad téléchargera la mise à jour, puis vous invitera à redémarrer votre appareil pour terminer le processus. Gardez à l’esprit que votre appareil sera inutilisable pendant qu’il redémarre pour installer la mise à jour.

Quoi de neuf dans iOS 16.3 ?

Voici les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.3 :

Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture des Noirs pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Les clés de sécurité pour l’identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant une clé de sécurité physique dans le cadre du processus de connexion à l’authentification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Socket en charge de HomePod (2e génération)

Les appels SOS d’urgence nécessitent désormais de maintenir le bouton latéral enfoncé avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume, puis de le relâcher afin d’éviter les appels d’urgence par inadvertance

La mise à jour comprend également quelques corrections de bugs et améliorations pour les utilisateurs d’iPhone :

Résout un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec Apple Pencil ou votre doigt peuvent ne pas apparaître sur les tableaux partagés

Résout un problème où le fond d’écran peut apparaître en noir sur l’écran de verrouillage

Résout un problème où des lignes horizontales peuvent apparaître temporairement lors du réveil de l’iPhone 14 Pro Max

Résout un problème où le widget Home Lock Screen n’affiche pas avec précision l’état de l’application Home

Résout un problème où Siri peut ne pas répondre correctement aux demandes de musique

Résout les problèmes où les demandes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement

Qu’avez-vous le plus hâte d’essayer avec iOS 16.3 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :