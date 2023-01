Les licenciements d’Apple ont été évités pour trois raisons, car d’autres géants de la technologie ont laissé partir le personnel

Alors que d’autres géants de la technologie comme Amazon, Google et Meta ont réduit leurs effectifs, il n’y a jusqu’à présent aucun signe de licenciement d’Apple. Un nouveau rapport suggère aujourd’hui qu’il pourrait y avoir trois raisons à cela.

Tout d’abord, il soutient qu’Apple a été plus prudent que d’autres entreprises technologiques en matière d’expansion…

Les le journal Wall Street dit que tandis que d’autres géants de la technologie ont augmenté leurs effectifs de n’importe où dans la fourchette de 57% à 100%, l’embauche d’Apple a été plus restreinte.

Le fabricant d’iPhone a été mieux positionné que de nombreux rivaux à ce jour, en partie parce qu’il a ajouté des employés à un rythme beaucoup plus lent que ces entreprises pendant la pandémie […] De la fin de son exercice fiscal en septembre 2019 à septembre 2022, les effectifs d’Apple ont augmenté d’environ 20 % pour atteindre environ 164 000 employés à temps plein. Pendant ce temps, sur à peu près la même période, le nombre d’employés d’Amazon a doublé, celui de Microsoft a augmenté de 53 %, celui de la société mère de Google, Alphabet Inc., de 57 % et celui du propriétaire de Facebook, Meta, de 94 %.

Deuxièmement, Apple a évité l’erreur commise par Meta et Google : embaucher beaucoup de personnel pour des projets qui ne sont pas susceptibles de générer des bénéfices de sitôt. L’investissement massif de Meta dans le métaverse en est l’exemple le plus évident.

La société Cupertino Est-ce que embaucher pour des projets avec un avenir moins certain, comme le casque Apple et Apple Car, mais à une échelle beaucoup plus petite que ses rivaux technologiques.

Troisièmement, le WSJ dit qu’Apple a tendance à « fonctionner au plus juste », dépensant moins pour les avantages des employés que les autres entreprises. Chez Apple Park, par exemple, les employés paient leurs propres déjeuners à la cantine, contrairement à la nourriture gratuite disponible dans des entreprises comme Google.

Ce dernier argument semble exagéré. Les coûts des incitations des employés sont relativement insignifiants et peuvent en fait avoir un impact positif sur le résultat net, en facilitant le recrutement et la rétention. Apple, par exemple, dispose d’une clinique médicale sur place sur son campus principal.

Il est beaucoup moins cher de prévenir la maladie que de soigner des personnes déjà malades. Les problèmes de santé font que 69 millions de travailleurs signalent des jours manqués chaque année, ce qui réduit la production économique de 260 milliards de dollars par an, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Outre les rôles typiques impliqués dans une clinique de soins primaires, Apple cherche également à embaucher des «concepteurs» qui aideront à mettre en œuvre un programme axé sur la prévention des maladies et la promotion de comportements sains. Avoir une clinique sur place à Apple Park signifiera par ailleurs moins de temps perdu pour les rendez-vous chez le médecin.

Bien que de futurs licenciements d’Apple ne puissent être exclus, le rapport suggère que l’entreprise pourrait réduire ses effectifs par attrition plutôt que par des licenciements : simplement en ne remplaçant pas les personnes qui quittent l’entreprise.

Photo : Foster+Partners

