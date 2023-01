Des mèmes aux rêves, l’histoire du Popeyes Kid devenu sponsor d’un restaurant : « Ils se sont toujours moqués de moi à l’école »

Il n’avait que 9 ans lorsqu’un homme l’a photographié faisant la queue devant un restaurant Popeyes. Le mème est devenu viral et Collin a été victime d’intimidation par ses camarades de classe, mais maintenant il sera le visage de Popeyes.

En août 2013 Dieunerst Collin regardait avec sa mère Super Buddies, le dessin animé avec des chiens qui parlent, quand un message arrive de sa soeur, c’est une vidéo qui montre Collin faisant la queue au restaurant Popeyes avec un verre à la main et un regard en coin, le celui qui a transformé l’enfant de 9 ans en un mème.

« C’était vraiment difficile au début », a déclaré Collin, qui a été victime d’intimidation à cause du claquement, au Washington Post. « Mais la famille et les amis m’avaient dit : Hé, ça va être quelque chose de bien ! » Dix ans plus tard, il réussit.

Le mème enfant de Popeyes

Un homme à l’intérieur de Popeyes voit Collin faire la queue pour commander du poulet et trouve une ressemblance avec Lil TerRio, un garçon célèbre pour ses mouvements de danse sur Vine, avant la fermeture de la plateforme en 2016. Il décide donc de faire une vidéo pour le montrer à toutes les personnes. Trois semaines plus tard, le clip est partout et l’image fixe du regard du bébé se transforme en mème. Les gens utilisent le snap pour exprimer des réactions à des moments embarrassants, comme voir un enseignant à l’extérieur de l’école ou être surpris en train de copier un devoir. Le mème a été vu par 19,2 millions de personnes en 2014.

Les dures années de l’école

L’image arrive aussi chez Collin, et avec elle les mauvais commentaires des internautes. Ses camarades de classe la voient aussi, et elle devient alors une cible. « Les gens venaient voir mon père et disaient: » Hé, nous avons vu votre fils sur Internet « , essayant de plaisanter à ce sujet. Et mon père a également souffert d’être tease », a déclaré Collin à CNN. À l’école, en revanche, il doit subir des blagues et des surnoms désagréables à cause du tir volé par Popeyes.

Il faut des années pour se débarrasser du mème. Au lycée, dit Collin, « le football m’a aidé à me forger une nouvelle identité et à trouver un groupe auquel appartenir. Mes coéquipiers m’ont donné un nouveau surnom, « Killer Whale », pour mon blocage sur la ligne offensive. Les gens ont commencé à savoir qui j’étais vraiment », a déclaré Collin.

La rançon de Collin

Lorsque l’équipe de Collin, East Orange Campus, remporte le championnat de football en décembre 2021, le garçon se fait photographier du trophée qui le regarde pour imiter le mème. Il n’est pas seulement le gamin de Popeyes maintenant, et donc il peut même en plaisanter. Puis, le 8 janvier 2023, il choisit de tenir compte de ce vieux conseil de parents et d’amis : « Ce mème sera quelque chose de bien », alors il publie un post sur Instagram, tague Popeyes et écrit « Je suis prêt à parler affaires ”.

La réponse de Popeye

Popeyes a immédiatement écrit une conversation privée à Collin, et quelques jours plus tard a publié un post : « Fier d’accueillir Dieunerst Collin dans la famille ». Puis un porte-parole de la chaîne de restauration rapide écrit ; « Des mèmes aux rêves, Dieunerst et Popeyes seront à nouveau présents sur les réseaux sociaux », officialisant ainsi la décision du restaurant de parrainer Colin.

Cette fois sous le tweet tous les commentaires sont encourageants. « Tout peut arriver avec Internet. Je n’arrive pas à croire que je puisse dire que je suis officiellement sponsorisé par Popeyes. Merci à tous ceux qui ont aidé à répandre la bonne parole ! » Collin a écrit, puis a ajouté : « Je pensais juste que les gens allaient continuer et oublier le mème. Quand je parle à mon père, il devient très ému parce qu’il ne s’attendait pas à ce que cela se produise. »