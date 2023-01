WhatsApp termine le déploiement de la fonctionnalité que vous attendiez

Vous pouvez maintenant écrire des notes pour les lire plus tard sur l’application de chat la plus populaire – Whatsapp. Vous pouvez utiliser la fonction d’auto-messagerie de l’application pour communiquer avec vous-même.

Officiellement, WhatsApp est désormais une application de prise de notes. La possibilité de s’envoyer des messages à soi-même a été implémentée dans l’application de messagerie instantanée fin novembre. C’est en tout cas ce qu’indiquent les notes de publication de la mise à jour actuelle de WhatsApp. Ce qui ajoute formellement cette possibilité à iOS et Android. Vous utilisez peut-être déjà cette nouvelle fonction depuis un certain temps. Peut-être à votre insu, car ce déploiement s’est déroulé progressivement sur plusieurs semaines.

WhatsApp devient un rappel et une application de prise de notes

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Quel est le but de la capacité de WhatsApp à s’envoyer des messages ? Afin de conserver les documents dans le Cloud et de faciliter leur récupération à tout moment. Cela fonctionne de la même manière que l’envoi de documents sous forme de pièces jointes à un e-mail. Étant donné que l’application de messagerie est disponible en permanence, elle peut devenir un puissant outil de rappel. Parce que toutes vos conversations sont synchronisées si vous utilisez WhatsApp simultanément sur plusieurs appareils. Ou si vous avez l’application connectée à votre PC. Par conséquent, vous n’aurez aucun mal à localiser les notes, images, captures d’écran, documents et liens que vous avez partagés avec vous-même sur tous vos appareils.

Cette nouvelle fonction est encore plus utile car vous pouvez récupérer plus rapidement vos notes et consulter tous les fichiers partagés, classés par type, en utilisant le moteur de recherche intégré au détail de votre conversation. Commencez simplement une nouvelle conversation et appuyez sur votre nom, qui apparaîtra en haut de votre liste de contacts, pour utiliser cette fonctionnalité.

WhatsApp n’est pas le premier service de chat à proposer cette fonctionnalité. Meta l’avait déjà proposé sur Instagram et Facebook Messenger auparavant. Une fonctionnalité similaire était également disponible dans les applications de chat rivales telles que Slack, Microsoft Teams et Signal.