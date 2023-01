Sony lancera la PS5 Pro en avril 2023 avec un refroidissement liquide

Alors que la PS5 est disponible depuis un peu plus de deux ans, Sony s’apprête actuellement à présenter une toute nouvelle console – La PS5 Pro avec un nouveau design. Selon une source au courant de la situation, cela arriverait dans les prochaines semaines. Nous parlons de la PlayStation 5 Pro.

La PS5 Pro arriverait en avril 2023 avec un refroidissement liquide

Une information intrigante sur la prochaine console de salon de Sony a été révélée par le Abhishek Yadav initié se référant au site français Phonandroid citant une source anonyme. Il affirme que la société japonaise lancera un tout nouveau modèle PS5 dès avril 2023, soit environ 2,5 ans après la fin de 2020 qui a vu le lancement du modèle actuel.

Source confirme qu’il s’agira d’un modèle Pro plutôt que de la variante Slim dont on entend parler depuis un moment. S’il s’agit d’un modèle Pro, on peut vraisemblablement anticiper de meilleures performances de la console et, par conséquent, une nouvelle puce d’AMD. Cependant, il est encore trop tôt pour prédire le niveau de puissance auquel nous pouvons nous attendre.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon la source, l’innovation principale de la version Pro se situerait au niveau du refroidissement en plus de l’amélioration des performances. La PS5 utilise désormais un refroidissement par un ventilateur et un composé de métal liquide. Qui a récemment fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

Sony devrait passer au refroidissement liquide, parfois appelé «refroidissement par eau». Ce qui est généralement vu dans plusieurs PC de jeu, pour remplacer cette technologie dans la nouvelle génération. On peut donc anticiper une meilleure gestion de la chaleur. Ce qui n’empêchera pas la console d’être refroidie si la puce est plus puissante. Nous devrons attendre plus d’informations à ce sujet, bien qu’un changement de refroidissement puisse également indiquer un changement de conception.

Un tout nouveau système de refroidissement serait disponible pour la PlayStation 5 Pro

Sony pourrait décider de vendre son stock PS5 avant la sortie du prochain modèle. Rappelons que Sony a récemment déclaré que la pénurie de puces était terminée. Et qu’il devrait être plus facile pour vous d’obtenir une unité PS5 maintenant. La PS4 et la PS4 Pro ont pu survivre pendant un certain temps. Les deux versions ne doivent donc pas être en concurrence directe. Il est notamment très probable que la PS5 Pro soit disponible à un prix bien supérieur à celui de la PS5.

Enfin, rien ne garantit que la PS5 Pro sera disponible en quantités suffisantes pour satisfaire la demande. Surtout compte tenu de la pénurie actuelle de composants électriques. Après la sortie de la PS5 en 2020, nous serions alors dans une situation similaire.

Enfin, si une version PS5 Pro ou Slim devait sortir prochainement, la société japonaise l’annoncerait probablement via un State-Of-Play, comme il est de coutume. Nous devrons prendre cela patiemment car il n’y a actuellement aucun plan pour un événement de cette nature.

Surtout, une extrême prudence s’impose. Nous devons traiter ces informations avec beaucoup de soin. Nous n’avons même pas encore de confirmation sur l’existence de la PS5 Pro de Sony. De plus, l’entreprise pourrait changer d’avis à la dernière minute, nous ne sommes donc pas à l’abri. Tout est encore faisable, y compris changer le nom du projet, la date ou les deux. Enfin, l’information provient d’une source qui ne veut pas dévoiler son identité. Mais il a déjà contacté le site Web mentionné dans le passé et s’est avéré fiable.