L’iPhone 14 Pro Max perd sa première place : ces deux téléphones Android sont devenus les appareils les plus rapides !

L’iPhone 14 Pro Max a fait beaucoup de bruit depuis sa sortie l’automne dernier. Et l’un des points forts du téléphone était qu’il était au sommet pour avoir les vitesses de téléchargement les plus rapides. Il a repris les principaux concurrents à cet égard, dont la série Samsung Galaxy S22.

Cependant, il est temps pour le roi de se reposer. Comme le suggère le dernier rapport, l’iPhone 14 Pro Max n’est plus au premier rang. Deux nouveaux appareils Android viennent de prendre le contrôle total du trône !

Ookla a publié le dernier rapport sur les performances mobiles

Le dernier rapport sur les performances mobiles d’Ookla est sorti. Dans le rapport, Ookla a comparé tous les principaux opérateurs américains pour voir comment ils se présentent en termes de disponibilité, de cohérence, de disponibilité, de vitesse de téléchargement, de vitesse de téléchargement, etc. Mais ce n’est pas là que l’iPhone 14 Pro Max a perdu sa couronne.

Ookla a fait une autre comparaison, qui a examiné les appareils les plus populaires aux États-Unis au quatrième trimestre. Et cela nous a donné un aperçu détaillé de la façon dont les appareils populaires, dont le 14 Pro Max, se cumulent pour la vitesse de téléchargement et de téléchargement ainsi que la latence.

Maintenant, au cas où vous l’auriez manqué, le 14 Pro Max a obtenu la première place pour la vitesse au troisième trimestre. La vitesse de téléchargement médiane était de 147 Mbps et l’appareil avait une vitesse de téléchargement de 17 Mbps. Eh bien, les tableaux se sont inversés dans l’étude Q4 d’Ookla.

Galaxy Z Fold 4 et Pixel 7 Pro prennent le contrôle de l’iPhone 14 Pro Max

Dans l’étude Q4 d’Ookla, le Galaxy Z Fold 4 a remporté la couronne avec une vitesse de téléchargement médiane de 147,24 Mbps. D’autre part, la vitesse de téléchargement multimédia du Google Pixel 7 Pro atteint un respectable 137,11 Mbps dans le dernier rapport.

Qu’en est-il de l’iPhone 14 Pro Max ? Il est tombé en arrière. L’appareil a obtenu la troisième place et avait une vitesse de téléchargement médiane de 133,84 Mbps. Et vous serez surpris de savoir que le 14 Pro est encore plus à la traîne avec une vitesse médiane de 130,14 Mbps.

Les vitesses de téléchargement et la latence racontent une histoire différente, cependant. Tous étaient très proches, mais le Pixel 7 Pro avait un avantage avec une vitesse de téléchargement de 15,53 Mbps et une latence de 50 ms.

Le rapport d’Ookla partage également un aperçu de la façon dont les smartphones Samsung se superposent à tous les iPhones. Et il semble que Samsung ait une avance. Par rapport à tous les iPhones, les vitesses de téléchargement des téléphones Samsung étaient supérieures d’environ 7 Mbps.

Un regard approfondi sur le rapport

La chose la plus intéressante à propos de la perte de la couronne de l’iPhone 14 Pro Max est que le Samsung Z Fold 4 a gagné avec à peu près les mêmes performances qu’au troisième trimestre. Cela indique que l’iPhone a vu une baisse de la vitesse de téléchargement médiane.

De retour dans le rapport du troisième trimestre, l’iPhone 14 Pro Max avait une vitesse de téléchargement médiane de 147 Mbps. Mais cette fois, la vitesse est tombée à 133 Mbps, ce qui est la raison exacte pour laquelle le Pixel 7 Pro et le Fold 4 ont pu s’emparer des premières places.

Nous avons déjà vu l’iPhone offrir une vitesse plus élevée dans le rapport Q3. Alors, qu’est-ce qui explique cette baisse de performances de l’iPhone 14 Pro Max ? Eh bien, il est possible qu’entre le troisième et le quatrième trimestre, davantage de téléphones 14 Pro Max soient tombés entre les mains de clients vivant dans des zones où la couverture de l’opérateur est plus lente.

Il est également possible que lorsque le rapport du troisième trimestre est sorti, la plupart des utilisateurs d’iPhone 14 Pro Max se trouvaient probablement dans les zones métropolitaines. Et cela a permis au téléphone d’obtenir un nombre global plus élevé.