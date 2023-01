Apple Airtag à nouveau à la rescousse, un chien perdu lors d’une inondation en Californie est retrouvé

L’Apple Airtag semble faire encore plus que ce qu’Apple attendait de lui. Nous avons entendu de nombreuses nouvelles de l’Airtag aidant les gens à localiser divers objets perdus. Ces articles comprennent les téléphones portables, les portefeuilles, les clés de la maison, les clés de la voiture et bien d’autres. Il semble que les fonctionnalités de l’Apple Airtag le rendent encore plus utile que la fonction « Find My » d’Apple dans certains cas.

Cette semaine, nous avons découvert une autre nouvelle de l’Apple Airtag aidant quelqu’un à localiser un objet perdu. Ce rapport montre que l’Apple Airtag ne se contente pas de faire certains travaux de la fonction « Find My », il commence également à prendre en charge le travail de la mission de sauvetage. Eh bien, disons simplement que cela rend le travail de l’équipe de secours beaucoup plus facile.

Apple Airtag aide à localiser un chien disparu

Le rapport indique que l’Apple Airtag a aidé à localiser et à sauver la vie d’un chien perdu. Ce chien a été emporté par les récentes inondations en Californie. Le berger australien du nom de Seamus s’est éloigné de son propriétaire lors d’une promenade et est tombé par erreur dans un égout pluvial en mouvement rapide lors d’une promenade.

Seamus est tombé dans un bassin anti-inondation et a été rapidement emporté par son propriétaire qui n’avait aucune chance de le sauver à ce moment-là. Seamus a pu ramper hors d’un tube d’accès. Grâce à l’Apple Airtag sur le collier de Seamus, les sauveteurs ont pu retrouver son propriétaire. Le propriétaire a également pu localiser Seamus en utilisant Airtag pour suivre sa position.

Le réseau de drainage a emmené Seamus sur une distance d’environ 1 mile, après quoi il s’est retrouvé coincé au fond d’un tube d’accès. Après le sauvetage réussi, le service d’incendie du comté de San Bernardino a publié sur sa page Facebook. Le message indique que l’Airtag et l’étiquette d’identification conventionnelle ont aidé les sauveteurs et les propriétaires à localiser le chien.

Apple ne recommande pas d’utiliser Airtag sur les animaux de compagnie

Apple a essentiellement conçu l’Airtag pour aider à suivre les articles. La société ne recommande pas de l’utiliser pour suivre les enfants et les animaux domestiques. En effet, l’Airtag n’est pas livré avec un GPS intégré. Il nécessite un téléphone à proximité pour fonctionner. Cependant, de nombreux propriétaires d’animaux l’utilisent encore sur leurs animaux de compagnie.